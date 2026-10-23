Alunos de Itaboraí participam da Olimpíada da Região dos Lagos de Foguetes, em Búzios

A ciência, a criatividade e o espírito de equipe estão impulsionando os estudantes de Itaboraí em mais um desafio. Nesta quinta-feira (22), sete alunos da oficina de astronomia do Espaço AMES participaram da Olimpíada da Região dos Lagos de Foguetes (OrlaFog), realizada no município de Búzios, na Região dos Lagos. Representando Itaboraí, as equipes Millenium Falcon, Space Z e Interestelar disputam a competição com o objetivo de superar os resultados alcançados no ano passado, quando os estudantes conquistaram medalha de ouro.

Itaboraí está entre os 17 municípios inscritos na olimpíada e compete no nível 3, voltado aos estudantes do Ensino Fundamental. Durante a atividade, os participantes realizam lançamentos de foguetes construídos com garrafas PET, utilizando bases de lançamento e colocando em prática conhecimentos científicos, raciocínio lógico e criatividade. Cada equipe realiza dois lançamentos, e a distância alcançada pelos foguetes é um dos critérios considerados na avaliação.

A participação na OrlaFog também representa uma oportunidade de ampliar o aprendizado para além da sala de aula, estimulando o interesse pela ciência e incentivando os estudantes a explorar novas possibilidades acadêmicas e profissionais.

O secretário municipal de Educação, Mauricilio Rodrigues, destacou a importância de iniciativas que aproximam os estudantes do conhecimento científico e valorizam suas potencialidades.

“Participar de uma olimpíada como essa é uma oportunidade de transformar o conhecimento em experiência prática, despertando a curiosidade, a criatividade e o interesse pela ciência. Itaboraí acredita no potencial dos seus estudantes e segue investindo em iniciativas que incentivam o aprendizado, valorizam os talentos e ampliam as oportunidades para o futuro”, afirmou o secretário.

De acordo com a professora Clara Leles, responsável pela oficina de astronomia do Espaço AMES, a competição tem um papel importante no desenvolvimento dos alunos, especialmente por proporcionar contato com estudantes de diferentes municípios e incentivar habilidades que vão além do conteúdo teórico.

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“É muito importante estar aqui mais um ano. Esses alunos fazem parte de um grupo de altas habilidades e muitos têm interesse em seguir na área de astronomia, e uma competição como essa tem uma relevância enorme para eles. É uma oportunidade de desenvolver o raciocínio, a criatividade e o conhecimento, além de competir com estudantes de todo o estado”, explicou a professora.

A expectativa para esta edição é superar as marcas anteriores. Segundo Clara, os alunos já alcançaram a distância de aproximadamente 150 metros em lançamentos realizados neste ano, o que aumenta a confiança das equipes para buscar novos resultados na OrlaFog.

Os estudantes também participam da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), reforçando o compromisso com o aprendizado científico e a busca por novos desafios.

O resultado oficial da OrlaFog e a entrega das premiações estão previstos para o dia 31 de outubro. Na ocasião, serão anunciadas as equipes que receberão as medalhas de bronze, prata e ouro, de acordo com o desempenho na competição.