Decreto em Niterói abre margem para 4 dias de folga em outubro
Ponto facultativo do dia 30 de outubro pode ser emendado com o Feriado de Finados dia 02 de Novembro mas não vale para todos os trabalhadores
Mudança no calendário dos municípios de Niterói poderá permitir quatro dias de folgas seguidos entre os dias 30 de Outubro e 2 de Novembro. A prefeitura transferiu o dia do Servidor Publico para sexta-feira (30) antes do final de semana e o feriado de Finados na segunda-feira (02).
A medida está no Decreto nº 998/2026, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves no dia 14 de Outubro. O texto diz que na quarta-feira dia 28 de Outubro, terá expediente normal nas repartições do municipais, pois não foi criado um novo feriado para toda a cidade, o ponto facultativo se aplica somente às repartições publicas do municipais, com exceção dos serviços que não podem parar.
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O decreto municipal não diz que todas as empresas privadas concede automaticamente folga aos seus funcionários. Quem trabalha em comercio, restaurantes, escritórios e outros estabelecimentos deve confirmar se irão funcionar, o mesmo para área da saúde confirmar horários e funcionamento da rede municipal serão definidos em resolução específica da Secretaria de Saúde. Confirme consultas, exames e atendimentos com a unidade antes de sair.