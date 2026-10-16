Decreto em Niterói abre margem para 4 dias de folga em outubro

Mudança no calendário dos municípios de Niterói poderá permitir quatro dias de folgas seguidos entre os dias 30 de Outubro e 2 de Novembro. A prefeitura transferiu o dia do Servidor Publico para sexta-feira (30) antes do final de semana e o feriado de Finados na segunda-feira (02).

A medida está no Decreto nº 998/2026, assinado pelo prefeito Rodrigo Neves no dia 14 de Outubro. O texto diz que na quarta-feira dia 28 de Outubro, terá expediente normal nas repartições do municipais, pois não foi criado um novo feriado para toda a cidade, o ponto facultativo se aplica somente às repartições publicas do municipais, com exceção dos serviços que não podem parar.

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O decreto municipal não diz que todas as empresas privadas concede automaticamente folga aos seus funcionários. Quem trabalha em comercio, restaurantes, escritórios e outros estabelecimentos deve confirmar se irão funcionar, o mesmo para área da saúde confirmar horários e funcionamento da rede municipal serão definidos em resolução específica da Secretaria de Saúde. Confirme consultas, exames e atendimentos com a unidade antes de sair.