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Prefeitura de Niterói amplia formação profissional na área de alimentação com 200 novas vagas

Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin, no Fonseca, recebe novas turmas em parceria com o Senac RJ; inscrições vão até o dia 6 de outubro

relogio min de leitura | Redação
Prefeitura de Niterói amplia formação profissional na área de alimentação com 200 novas vagas
Prefeitura de Niterói amplia formação profissional na área de alimentação com 200 novas vagas -

A Prefeitura de Niterói abriu, nesta terça-feira (29), as inscrições para uma nova etapa de formação profissional na Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin, no Fonseca. Em parceria com o Senac RJ, a iniciativa oferece 200 vagas gratuitas para moradores da cidade, com prioridade para beneficiários da Moeda Arariboia. O período de inscrições vai até 6 de outubro, exclusivamente pelo site https://niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Semases), a iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação, inclusão produtiva e geração de renda, contribuindo para a inserção de moradores no mercado de trabalho e para o fortalecimento da autonomia financeira.

As atividades terão início a partir de 14 de outubro e serão realizadas na sede da Escola de Formação em Gastronomia Popular, instalada no andar acima do Restaurante Popular de Niterói, no Fonseca. Nesta edição, a programação reúne 10 opções de capacitação, com conteúdo voltado ao preparo de alimentos, ao atendimento, à gestão e à divulgação de produtos.

Entre as opções estão formações em Técnicas para Pizzaiolo: Antepastos, Massas Integrais e Veganas; Atendimento Hospitaleiro; Bolos e Geleias – Módulo Prático; Workshop: Congelados; Design para Redes Sociais; Técnicas de Atendimento em Serviços de Alimentos e Bebidas; Quentinha de Milhões – Módulo Prático; Café da Manhã de Hotel: Preparo e Atendimento; Quanto Vale o Meu Produto?; e Doces para Eventos.

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O candidato precisa ter mais de 18 anos e só poderá escolher entre uma das opções. Caso o número de inscritos seja superior à quantidade de vagas, a seleção será realizada por sorteio. O resultado preliminar será divulgado no site e nas redes da Prefeitura. As matrículas serão feitas presencialmente na Escola de Gastronomia Popular Nédio José Mocellin, mediante apresentação da documentação exigida.

Inaugurada em fevereiro de 2025, a Escola de Gastronomia Popular já registra mais de 1.700 matrículas, 27 cursos ofertados e 74 turmas formadas, além de centenas de certificados emitidos. Os números refletem a expansão de uma política pública voltada à qualificação profissional e à criação de novas possibilidades de trabalho e renda para a população de Niterói.

A formação é realizada em parceria com o Senac RJ, instituição que atua há mais de 80 anos na profissionalização de trabalhadores dos setores de Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. Desde janeiro de 2023, o Senac RJ é signatário do Pacto Global da ONU e mantém atuação voltada à inclusão social por meio da capacitação para o mercado de trabalho.

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Serviço - Escola de Formação em Gastronomia Popular Nédio José Mocellin

Inscrições: de 29 de setembro a 6 de outubro de 2026

Link: https://niteroi.rj.gov.br/escoladegastronomia/

Vagas: 200

Local: Alameda São Boaventura, 1066 – Fonseca

Cursos e datas:

Técnicas para Pizzaiolo: Antepastos, Massas Integrais e Veganas | Início: 14/10 | Segundas, quartas e sextas | Tarde

Atendimento Hospitaleiro | Início: 16/10 | Sextas | Manhã

Bolos e Geleias – Módulo Prático | Início: 17/10 | Sábados | Manhã

Workshop: Congelados | Início: 19/10 | Segundas e quartas | Manhã

Design para Redes Sociais | Início: 19/10 | Segundas e quartas | Tarde

Técnicas de Atendimento em Serviços de Alimentos e Bebidas | Início: 19/10 | Segundas, quartas e sextas | Tarde

Quentinha de Milhões – Módulo Prático | Início: 20/10 | Terças e quintas | Tarde

Café da Manhã de Hotel: Preparo e Atendimento | Início: 20/10 | Terças e quintas | Manhã

Quanto Vale o Meu Produto? | Início: 20/10 | Terças e quintas | Manhã

Doces para Eventos | Início: 26/10 | Segundas, quartas e sextas | Manhã

Tags:

Capacitação em Alimentos formação profissional Gastronomia inclusão social Niterói senac rj

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