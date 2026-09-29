Dia do Policial Civil é marcado por semana de homenagens e condecorações a agentes

Nesta terça-feira (29), o Dia do Policial Civil é celebrado com uma programação especial dedicada ao reconhecimento de homens e mulheres que atuam diariamente na investigação e no enfrentamento à criminalidade em todo o estado. Em 2026, a instituição completa 218 anos de história, marcada pela dedicação de seus profissionais. Para celebrar a data, uma semana de homenagens, atividades esportivas e momentos de integração foi preparada. O destaque desta terça-feira é a outorga das Medalhas Honra, Fidelidade, Devotamento e Coragem. Ao todo, mais de 160 agentes serão agraciados, além de três homenagens póstumas. A programação inclui ainda uma Missa em Ação de Graças pelo Dia do Policial Civil, no Santuário Cristo Redentor, às 17h.

As atividades começaram no sábado (26), com um torneio de tiro realizado na Cidade da Polícia e um campeonato de jiu-jitsu, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No domingo (27), foi realizada a Corrida do Policial, no Circuito do Rio Antigo.

A entrega das medalhas nesta terça destaca valores como ética, honra, abnegação, profissionalismo, dedicação e coragem no cumprimento do dever. A Medalha Honra é destinada a policiais que se destacaram pelo irrepreensível e notório compromisso com os valores éticos que fundamentam a autoridade institucional e a respeitabilidade da corporação. A Medalha Fidelidade reconhece aqueles que se distinguiram pelos relevantes serviços prestados à comunidade, tornando-se exemplos de honra e abnegação. Já a Medalha Devotamento homenageia policiais que exerceram suas missões com profissionalismo, inclusive em situações de risco à vida e à saúde.

Também será concedida a Medalha Coragem, destinada a policiais civis feridos em serviço que, diante de situações de extremo risco, demonstraram coragem e dedicação ao proteger a sociedade. A honraria simboliza valores como bravura, honra e resiliência.

As atividades continuam no dia 11 de outubro, com um torneio esportivo que reunirá modalidades como futebol, vôlei de praia e beach tennis, encerrando a programação especial em homenagem aos profissionais que dedicam suas carreiras à segurança pública.