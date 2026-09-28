Niterói Empreendedora reúne autoridades e empreendedores no Theatro Municipal

O Theatro Municipal de Niterói recebeu, nesta segunda-feira (28), um evento do programa Niterói Empreendedora, iniciativa da Prefeitura voltada ao fortalecimento de pequenos negócios, ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda no município.

O encontro contou com a presença do prefeito Rodrigo Neves e de outras autoridades, além de empreendedores contemplados pelo programa.

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Criado pela Prefeitura, o Niterói Empreendedora busca ampliar o acesso a crédito, capacitação, inovação e suporte técnico. A iniciativa prevê um fundo de crédito de R$ 200 milhões e atende públicos como microempreendedores individuais (MEIs), autônomos, micro e pequenas empresas, startups e permissionários.

Durante o evento, foram entregues cheques simbólicos a alguns dos empreendedores contemplados pelo programa. A cerimônia marcou uma das etapas de apoio aos negócios beneficiados pela iniciativa.

Entrega dos cheques simbólicos para alguns empreendedores da cidade que participam do programa | Foto: João Pedro Pereira

Segundo a Prefeitura, mais 500 empresas já foram contempladas pelo Niterói Empreendedora. A meta apresentada pelo prefeito Rodrigo Neves, é que o número dobre até o final do ano. “Temos mais de 500 empresas apoiadas nesses meses do programa [...] e agora estamos com essa meta ambiciosa que eu dei aqui hoje de superar, até o final do ano, 1.000 empresas apoiadas”, declarou.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, durante discurso no Theatro Municipal | Foto: João Pedro Pereira

Presidente do Sebrae/RJ, Robson Carneiro destacou a parceria com a Prefeitura e anunciou uma ação voltada às mulheres empreendedoras. “A gente vai sortear, junto com a prefeitura, 30 Empretec para as mulheres, né? As mulheres empreendedoras que estão cadastradas no projeto. Então, 30 mulheres serão agraciadas com esse projeto, que é muito importante. [...] o Sebrae é um grande apoiador de todos os projetos que você coloca para os empreendedores, para os MEIs, para as micro e pequenas empresas, que é o que é o nosso dever, poder ajudar, facilitar, apoiar”.

Banner do evento do Niterói Empreendedora celebrando a marca de 500 empresas apoiadas | Foto: João Pedro Pereira

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL), Luiz Vieira, ressaltou o impacto esperado dos investimentos para a economia municipal. “O dinheiro que está sendo investido no Niterói Empreendedora, vai retornar para os cofres públicos, porque nós vamos investir, nós vamos melhorar esses nossos negócios. Nós vamos gerar novos empregos. Cada centavo investido, vai voltar pros cofres públicos”.

Luiz Paulino Moreira Leite, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói, destacou o pioneirismo de Niterói com o projeto.

"Niterói está sendo agraciada com um programa inédito, não existe no Brasil. Já existe em cidades muito importantes. Já contatamos para saber como é que foi feito isso, porque não é fácil."

Luiz Paulino Moreira Leite, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro de Niterói; e Rodrigo Neves, Prefeito de Niterói | Foto: João Pedro Pereira

Durante o encontro, Rodrigo Neves afirmou que o programa tem como objetivo apoiar diferentes setores da economia e ampliar as oportunidades para os empreendedores da cidade. "O programa Niterói Empreendedor é inovador no Brasil. As pessoas podem acessar esses recursos para inovação, ampliação do negócio ou capital de giro, o que fortalece a economia da cidade, o desenvolvimento e a geração de empregos e oportunidades."

"As pessoas podem acessar esses recursos para inovação, ampliação do negócio ou capital de giro, o que fortalece a economia da cidade", comentou Rodrigo Neves | Foto: João Pedro Pereira

Ao falar sobre os resultados esperados com a iniciativa, o prefeito ressaltou a importância dos pequenos e médios negócios para a economia de Niterói e mencionou o crescimento no número de novas empresas na cidade. "A gente está apoiando as pequenas e médias empresas e tenho certeza de que isso vai fazer a economia da cidade se consolidar cada vez mais”.