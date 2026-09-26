Niterói celebra 34 anos do Programa Médico de Família com melhorias na unidade do Cavalão

Durante a entrega, a vice-prefeita Isabel Swan destacou a importância do Programa Médico de Família, que completa 34 anos com atuação baseada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Primária e na participação comunitária - Foto: Divulgação/Claudio Fernandes

Durante a entrega, a vice-prefeita Isabel Swan destacou a importância do Programa Médico de Família, que completa 34 anos com atuação baseada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Primária e na participação comunitária - Foto: Divulgação/Claudio Fernandes

A Prefeitura de Niterói entregou, nesta sexta-feira (25), as melhorias realizadas no Módulo Médico de Família do Cavalão, em São Francisco. A unidade, que mantém uma relação histórica com a comunidade, conta com duas equipes de Saúde da Família e oferece acompanhamento contínuo aos moradores da região. Localizado na Alameda Paris, s/nº, o módulo possui dois consultórios, salas de vacinação, observação, curativos e procedimentos, além de espaços para a administração e os agentes comunitários de saúde. A estrutura também conta com dispensário de medicamentos e uma equipe multiprofissional formada por terapeuta ocupacional, assistente social, pediatra e farmacêutico.

Durante a entrega, a vice-prefeita Isabel Swan destacou a importância do Programa Médico de Família, que completa 34 anos com atuação baseada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), na Atenção Primária e na participação comunitária.

Leia também:

Estado do Rio retém mais de R$ 1,5 milhão em mercadorias irregulares na Região dos Lagos

Desenrola 3.0: Saiba como funcionará compra de dívidas pela União





“Hoje, Niterói conta com 45 unidades do Médico de Família e 56 unidades de Atenção Básica, que acompanham mais de 200 mil pessoas. Essa estrutura mostra o compromisso da Prefeitura com uma saúde pública próxima e humanizada. O município investe mais de R$ 1,2 bilhão na saúde. Há cinco meses, tive minha filha na Maternidade Alzira Reis e pude acompanhar de perto a qualidade do atendimento e o cuidado das equipes. Fortalecer o Médico de Família é ampliar a prevenção, acompanhar os moradores e ajudar a organizar toda a rede municipal de saúde”, afirmou Isabel.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que as melhorias fortalecem o cuidado oferecido à comunidade e incentivou os moradores a manter o acompanhamento na unidade.

“Queremos que cada vez mais moradores procurem a unidade, façam o cadastro e mantenham o acompanhamento com as nossas equipes. O cuidado com a saúde não deve começar apenas quando a doença aparece. O Médico de Família do Cavalão conhece o território e as necessidades da comunidade. Melhorar esse espaço é fortalecer esse vínculo e garantir um atendimento cada vez mais próximo e qualificado”, destacou Ilza.

O secretário Executivo Felipe Peixoto lembrou que a participação da comunidade faz parte da história do programa e destacou a ampliação do acesso a exames e serviços especializados na rede municipal.

“O Médico de Família existe por causa da comunidade e para atender à comunidade. A Prefeitura vem ampliando os investimentos na saúde, com novos serviços e mais acesso a exames especializados. Hoje, Niterói conta com equipamento próprio de ressonância magnética, facilitando o atendimento de pessoas que antes enfrentavam dificuldades para realizar o exame. Esse trabalho exige compromisso permanente com a população, principalmente com quem mais precisa da assistência pública de saúde”, afirmou.

A diretora da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde), Maria Célia Vasconcellos, falou sobre o cuidado dedicado aos usuários e às equipes do programa.

“Temos muito carinho pelo Médico de Família, por cada paciente e por cada pessoa atendida em nossas unidades. Continuamos trabalhando diariamente para melhorar os serviços. Cada reforma, equipamento e avanço tem um impacto na vida das famílias”, disse Maria Célia.

Nascida e criada no Cavalão, a moradora Viviane Carvalho de Souza, de 51 anos, contou que toda a sua família é acompanhada pela unidade. Ela também lembrou o acolhimento que recebeu durante o tratamento do pai, que teve câncer.

“Sou muito bem assistida aqui no módulo e só tenho a agradecer por toda essa parceria da Prefeitura com a nossa comunidade. Minha mãe, meus filhos e toda a minha família se tratam aqui. Quando perdi meu pai, recebi um apoio muito grande de toda a equipe. Tenho muito orgulho desta unidade”, disse Viviane.