Cantora de Niterói transforma desabafo sobre o tempo perdido em primeiro single: conheça 'Sombras'

A cantora e compositora Camille, de Niterói, dá o primeiro passo de sua trajetória autoral com o lançamento de “Sombras”, seu primeiro single. A música nasce de uma reflexão sobre a dualidade entre permanecer presa às próprias inseguranças e, ao mesmo tempo, alimentar o desejo de conhecer o mundo.

Com uma atmosfera melancólica atravessada por uma sensação de esperança, “Sombras” aborda a passagem do tempo e o incômodo de permanecer em lugares que deixaram de ser confortáveis. A composição apresenta um eu-lírico que deseja deixar as próprias sombras para trás e descobrir o caminho enquanto percorre a jornada.

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A faixa também dialoga com a ideia de que sonhar e esperar fazem parte da vida, mas que existe um momento em que é preciso reconhecer que a experiência de viver vai além da espera pelo desconhecido.

Escrita por Camille Braga em 2025, “Sombras” surgiu inicialmente como um desabafo sobre sentimentos vivenciados pela artista naquele período. Um ano depois, a composição ganhou novos contornos com os arranjos e a produção musical de João Pedro Braga, responsável também pela mixagem e masterização.

Inspirada principalmente pelo synth pop, a música marca o início de um projeto musical que Camille descreve como a realização de um sonho antigo que deixou de esperar e passou a buscar espaço no mundo.

Natural de Niterói, representando artistas da geração Z, com apenas 23 anos, Camille é cantora, compositora, midióloga e designer. Graduada em Estudos de Mídia pela Universidade Federal Fluminense (UFF), ela também possui formação executiva em Music Business pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Sua trajetória profissional transita entre comunicação social, música e pesquisa.

O interesse pela música também se manifesta em seu trabalho de pesquisa sobre a produção musical latino-americana. Em 2025, Camille fundou a página LatinoAmericantos, dedicada à pesquisa e divulgação de artistas, obras e diferentes manifestações da música latina.

Entre a pesquisa e a criação artística, a cantora inicia agora a construção de sua própria obra musical. Em “Sombras”, Camille transforma em canção sentimentos que, segundo a proposta do trabalho, ainda não sabia exatamente como dizer.

A faixa tem composição de Camille Braga, produção e arranjo de João Pedro Braga, que também assina a mixagem e a masterização. A fotografia é de Luise Vidal, responsável ainda, ao lado de Camille Braga, pelo projeto gráfico. A distribuição do single é realizada pela CD Baby. “Sombras” está disponível para pré-save nas principais plataformas digitais.