Acidente na Avenida Central, em Niterói, deixa duas vítimas em estado grave; vídeo

Na tarde desta terça-feira (22), três carros se envolveram em um acidente na Avenida Central Ewerton Xavier, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói.

Os bombeiros foram acionados às 13h14 e encontraram, além dos veículos, um poste caído e partes dos veículos espalhados pela pista.

Acidente em Itaipu envolveu três carros e deixou dois homens feridos Reprodução

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O acidente aconteceu próximo ao depósito da Ultragás, no bairro Serra Grande. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens foram resgatados em estado grave. Um deles foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Ainda não há mais informações para onde a segunda vítima foi socorrida.

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