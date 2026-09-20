Viradouro já tem hino oficial para o Carnaval de 2027

Resultado foi anunciado no final da madrugada na quadra da escola, em noite de muitas emoções e quadra lotada - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

Resultado foi anunciado no final da madrugada na quadra da escola, em noite de muitas emoções e quadra lotada - Foto: Divulgação/Unidos do Viradouro

A Unidos do Viradouro definiu, por volta das 5h30 deste domingo, o samba-enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. Atual campeã do Carnaval, a escola de Niterói vai em busca do bicampeonato consecutivo do Grupo Especial.

A parceria formada por Mocotó, Paulo César Feital, Inácio Rios, Igor Federal, Deja, Romério Duarte, André Quintanilha, Chanel, Ronilson Fernandes e Marcio André Filho venceu a final realizada na quadra da agremiação.

A composição será responsável por embalar o enredo “Griô”, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon. A proposta aborda a tradição dos contadores de histórias das populações da África Ocidental e ressalta o papel da oralidade na transmissão de memórias e saberes entre gerações.

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O enredo também estabelece relações entre essa tradição, diferentes manifestações culturais e o processo de formação das escolas de samba no Brasil.

Na terça-feira de Carnaval, em 9 de fevereiro de 2027, a Viradouro será a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí.

Após a definição do samba, o presidente Marcelinho Calil explicou que a escolha foi baseada em uma avaliação técnica feita ao longo da disputa. Para ele, o principal diferencial da obra vencedora foi a capacidade de traduzir musicalmente o enredo criado por Tarcísio Zanon.