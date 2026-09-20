Empate entre Grêmio e Palmeiras mantém Vasco fora da zona de rebaixamento

Grêmio e Palmeiras ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (20), na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi importante para o Vasco, que permanece fora da zona de rebaixamento após a goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, no sábado.

Com os três pontos conquistados em São Januário, o Vasco chegou aos 31 pontos e ocupa a 16ª colocação. O Grêmio, que tinha 28 pontos antes da partida, chegou aos 29 com o empate e segue logo atrás do Cruzmaltino na classificação.

Vasco tem jogo a menos

A situação do Vasco ganha ainda mais relevância porque o time carioca tem apenas 27 partidas disputadas no campeonato, enquanto Grêmio e Internacional já entraram em campo 28 vezes. Ou seja, o Cruzmaltino tem um jogo a menos em relação aos dois concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento.

O Internacional, por sua vez, perdeu por 1 a 0 para o São Paulo no sábado e permanece com 28 pontos, na 18ª posição. Assim, após os resultados da rodada, o Vasco está três pontos à frente do rival gaúcho e dois à frente do Grêmio, mesmo tendo uma partida a menos que ambos.

Goleada colocou Vasco fora do Z-4

Antes da rodada, o Vasco estava na zona de rebaixamento, com 28 pontos em 26 jogos. A equipe precisava vencer o Coritiba e torcer por tropeços dos adversários diretos para deixar as últimas posições.

A resposta veio com uma goleada por 5 a 0 em São Januário. Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique marcaram os gols que levaram o time aos 31 pontos.

O empate sem gols entre Grêmio e Palmeiras, portanto, manteve o Vasco na 16ª posição ao fim da partida. O resultado também impediu que o Grêmio ultrapassasse o Cruzmaltino na tabela.

Com uma partida ainda pendente, o Vasco terá a oportunidade de aumentar sua pontuação no campeonato em relação aos dois concorrentes diretos. A data do jogo atrasado, contra a Chapecoense, em Santa Catarina, ainda não está definida.