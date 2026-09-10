Semana do Cinema começa hoje com ingressos a partir de R$ 10; veja como aproveitar em São Gonçalo e Niterói

Durante o período, sessões tradicionais iniciadas até as 16h59 custam R$ 10, enquanto as sessões com início a partir das 17h saem por R$ 12 - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Durante o período, sessões tradicionais iniciadas até as 16h59 custam R$ 10, enquanto as sessões com início a partir das 17h saem por R$ 12 - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Quem estava esperando uma oportunidade para voltar às salas de cinema pagando menos já pode preparar a pipoca. Começa nesta quinta-feira (10) a Semana do Cinema 2026, que oferece ingressos promocionais a partir de R$ 10 em cinemas participantes de todo o país. A campanha segue até a próxima quarta-feira (16).

Durante o período, sessões tradicionais iniciadas até as 16h59 custam R$ 10, enquanto as sessões com início a partir das 17h saem por R$ 12. Os valores também são válidos aos finais de semana. A promoção não contempla pré-estreias, shows e salas especiais.

A campanha chega à sua nona edição e é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência. Segundo a organização, as edições anteriores já levaram mais de 26,7 milhões de pessoas às salas de cinema.

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Cinemas de São Gonçalo e Niterói participam

Na região, o público pode aproveitar a promoção em grandes redes instaladas nos principais shoppings de São Gonçalo e Niterói.

Em São Gonçalo, a campanha está disponível no Cinemark do Partage São Gonçalo e no Cinépolis do São Gonçalo Shopping. Em Niterói, o Cinemark do Plaza Niterói também participa da iniciativa.

A recomendação é consultar a programação de cada complexo antes de sair de casa, já que a disponibilidade de filmes, horários e sessões promocionais pode variar conforme o cinema.

Além dos ingressos mais baratos, algumas redes participantes oferecem combos promocionais de pipoca, refrigerantes e outros produtos da bomboniere durante a Semana do Cinema. As condições, porém, variam de acordo com cada estabelecimento.

Quem quiser garantir o lugar antecipadamente pode comprar pela internet. Na Ingresso.com, basta escolher o filme, o cinema, a data e o horário da sessão e, na etapa de seleção do ingresso, marcar a opção “Promocional – PROMOÇÃO SEMANA DO CINEMA”. Compras realizadas pela plataforma estão sujeitas à taxa de serviço.

A compra antecipada pode ser uma boa estratégia principalmente para as sessões noturnas e para o fim de semana, quando a procura tende a ser maior.

Serviço

Semana do Cinema 2026

Quando: de 10 a 16 de setembro

Ingressos: R$ 10 para sessões iniciadas até 16h59; R$ 12 para sessões a partir das 17h

Onde: cinemas participantes de todo o país

São Gonçalo: Cinemark Partage São Gonçalo e Cinépolis São Gonçalo Shopping

Niterói: Cinemark Plaza Niterói

Observação: valores promocionais não incluem eventuais taxas de serviço e não são válidos para pré-estreias, shows e salas especiais.