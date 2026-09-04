Feriadão da Independência terá 12 praias recomendadas ao banho em Niterói

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais - Foto: Divulgação/Inea

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais - Foto: Divulgação/Inea

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (4/9) traz 12 praias recomendadas ao banho em Niterói no fim de semana e no Feriado da Independência (5,6 e 7/9).

As praias favoráveis ao mergulho na Cidade Sorriso são Gragoatá, Boa Viagem, Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro de Mariz e Barros), São Francisco (exceto em frente à Rua Caraíbas e em frente ao nº 233 da Avenida Quintino Bocaiúva), Charitas (menos ao lado direito do Clube Naval de Charitas), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara (menos em frente à Rua das Azaléias).

Estão impróprias as praias das Flechas e de Jurujuba.

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Já pelo Rio de Janeiro, 13 praias são recomendadas para o banho: Barra de Guaratiba, Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Pepino, São Conrado (menos em frente ao nº 220 da Avenida Prefeito Mendes de Morais), Vidigal, Leblon (com exceção dos trechos em frente à Rua Afrânio de Melo Franco), Arpoador, Diabo, Copacabana e Leme.

Está desaconselhado o banho nas praias do Pontal de Sernambetiba, Ipanema, Vermelha, Urca, Botafogo, Flamengo e Glória.

Em Paquetá, o banho não está recomendado nas praias da Imbuca, Ribeira, Grossa, Tamoios, Moreninha e Prainha. Nas demais, o mergulho está permitido.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).