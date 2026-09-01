Niterói recebe evento de cultura geek com games, cosplay e torneios neste sábado (5)

Fãs de games, animes e cultura geek têm encontro marcado neste sábado (5), em Niterói. A 5ª edição do Nit Fighter acontece das 10h às 19h, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, no Centro, com uma programação que reúne torneios de jogos de luta, cosplay, karaokê, Just Dance e espaços para o público jogar ao longo de todo o evento.

Os games são uma das principais atrações. Durante nove horas, o público poderá jogar livremente os títulos disponíveis, desafiar os amigos e conhecer outros jogadores. Quem quiser ir além e entrar nas competições poderá participar dos torneios, com inscrição de R$ 20 por torneio.

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O lineup reúne títulos atuais e clássicos dos jogos de luta. Estão confirmados Street Fighter 6, Mortal Kombat, Super Smash Bros., Marvel vs. Capcom, Fatal Fury, Tekken 8, Guilty Gear, Street Fighter III: 3rd Strike e Vampire Savior. Além das disputas nos videogames, o Nit Fighter abre espaço para outras expressões da cultura geek. O público poderá participar de atividades de disputa de cosplay, karaokê e Just Dance, criando uma programação voltada também para quem acompanha animes, personagens, música, dança e outros universos ligados à cultura pop.

Em sua quinta edição, o evento busca reunir diferentes públicos em torno de interesses em comum, dos jogadores que já frequentam campeonatos aos fãs de anime e cultura geek que querem encontrar outras pessoas, usar seus cosplays e passar o dia participando das atividades. O espaço também contará com venda de comidas e bebidas. A classificação indicativa é de 8 anos.

Serviço

Nit Fighter – 5ª edição

Data: 5 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 19h

Local: Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói

Endereço: Rua General Andrade Neves, 31, 7º andar, Centro, Niterói

Classificação indicativa: 8 anos

Free play: jogos disponíveis para o público jogar à vontade

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/nit-fighter-5-edicao/3530467