Atenção, motoristas: acesso à Ponte Rio-Niterói será interditado hoje (11)
Bloqueio na Avenida Jansen de Melo começa às 22h30 e deve durar até as 5h desta quarta-feira (12)
Motoristas que utilizam a Avenida Jansen de Melo, em Niterói, para acessar a Ponte Rio-Niterói devem ficar atentos na noite desta terça-feira (11). A Ecovias Ponte fará uma interdição total do acesso à Ponte a partir das 22h30.
O bloqueio será realizado para a execução de um serviço de recuperação do pavimento da rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói. A previsão da concessionária é que a interdição permaneça até as 5h desta quarta-feira (12).
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Durante o período de obras, a rampa utilizada pelos motoristas que saem da Avenida Jansen de Melo em direção à Ponte Rio-Niterói ficará totalmente fechada.
Para acessar a Ponte, os motoristas que trafegam pela Avenida Jansen de Melo deverão seguir pela Avenida Feliciano Sodré, acessar a BR-101, fazer o retorno na altura do Assaí e utilizar o Viaduto de Santana para chegar à Ponte Rio-Niterói.
A Ecovias Ponte informou que o acesso poderá ser liberado antes do horário previsto caso os trabalhos sejam concluídos antecipadamente.