Casa Ronald McDonald volta ao Fórum de Niterói

O McDia Feliz é a principal campanha beneficente do McDonald’s e uma das maiores iniciativas de mobilização social do Brasil - Foto: Divulgação

O McDia Feliz é a principal campanha beneficente do McDonald’s e uma das maiores iniciativas de mobilização social do Brasil - Foto: Divulgação

No dia 12 de agosto, uma quarta-feira, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro estará no Fórum da Comarca de Niterói, das 11h às 18h, promovendo a venda de tíquetes físicos do McDia Feliz 2026. Realizada com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), a ação acontece pelo segundo ano consecutivo no fórum niteroiense e facilita a compra antecipada do Big Mac por servidores, advogados e visitantes.

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Os tíquetes custam R$ 21 e poderão ser trocados por um sanduíche Big Mac no dia 22 de agosto, Dia D da campanha, em qualquer restaurante participante da rede McDonald's no Brasil. A renda obtida com a venda antecipada é revertida para a manutenção dos serviços da Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, e oferece gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte e apoio psicossocial a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e seus familiares.

"No ano passado, fomos recebidos de braços abertos em Niterói. Voltar em 2026 é a confirmação de que essa parceria com o TJ-RJ dá resultado: além de divulgar o trabalho da Casa, ela permite que, com o gesto simples de comprar um tíquete, cada pessoa ajude a transformar a vida de muitas famílias", afirma Daniela Barra, anfitriã do McDia Feliz e voluntária da Casa Ronald RJ há mais de dez anos.

A ação em Niterói integra o circuito da campanha nos fóruns do estado, que começou no dia 5 de agosto, no Fórum Regional do Méier, e se encerra nos dias 18 e 19 de agosto, no Fórum Central, sempre das 11h às 18h.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é a principal campanha beneficente do McDonald’s e uma das maiores iniciativas de mobilização social do Brasil. Realizada desde 1988, gera recursos para projetos que apoiam crianças e adolescentes em tratamento, promovendo acesso, cuidado e qualidade de vida para pacientes e suas famílias. Ao longo de sua trajetória, a campanha já arrecadou mais de R$ 445 milhões, impactando milhares de famílias em todo o país.

Sobre a Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é a primeira Casa Ronald McDonald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também a maior do Brasil. Em mais de três décadas de atuação, a instituição contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e 5 mil atendimentos sociais.

SERVIÇO

Ação: Venda de tíquetes do McDia Feliz 2026

Endereço: Fórum da Comarca de Niterói – Av. Ernani do Amaral Peixoto, nº 487 – Térreo, Centro, Niterói

Data: 12 de agosto (quarta-feira)

Horário: Das 11h às 18h

Valor do tíquete (Big Mac solidário): R$ 21,00

Tíquetes online: https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/f05deced-fa22-11ed-83ab-02d90778e1a5/colecao

Troca pelo Big Mac: 22 de agosto, em qualquer McDonald’s participante