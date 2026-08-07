Niterói reabre parques após melhora do tempo mas mantém cidade em estágio de Atenção - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói reabre parques após melhora do tempo mas mantém cidade em estágio de Atenção - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói reabriu, às 15h desta sexta-feira (7), os parques municipais que haviam sido fechados preventivamente por causa da previsão de ventos fortes. A decisão foi tomada após a melhora das condições meteorológicas e a atualização dos dados monitorados pelas equipes da Defesa Civil.

De acordo com a administração municipal, a maior rajada de vento registrada na cidade foi de 33 km/h, por volta das 13h30, em Charitas, permanecendo dentro da faixa considerada de ventos moderados.

Leia também:

Niterói fecha parques e alerta população sobre ventos fortes

Fiscalização contra motos barulhentas autua 30 motociclistas em Niterói

Apesar da reabertura dos parques, o município segue em estágio de Atenção. A Defesa Civil continua monitorando as condições do tempo e realizando a avaliação dos riscos, principalmente relacionados à queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para o restante desta sexta-feira (7), a previsão é de ventos moderados, possibilidade de chuva fraca a moderada isolada e céu parcialmente nublado a nublado.

No sábado (8), a previsão indica ventos fracos a moderados, chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada, céu parcialmente nublado e temperaturas em declínio. Já no domingo (9), são esperados ventos fracos a moderados entre a madrugada e a manhã, com possibilidade de ventos moderados a fortes entre a tarde e a noite, além de chuva fraca no período noturno.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações pelos canais oficiais. Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 e 2620-0199. O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) também atende pelo número 153.