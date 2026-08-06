Linha Charitas das barcas registra maior movimento de sua história

A linha Charitas das barcas bateu seu recorde de passageiros nesta terça-feira (4), com 8.198 embarques ao longo do dia, o maior volume já registrado na linha.

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O aumento no número de usuários acompanha uma sequência de mudanças no sistema, como a redução da tarifa para R$ 7,70, viabilizada por um convênio entre a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e a Prefeitura de Niterói, além da instalação de novos aparelhos de ar-condicionado na estação de Charitas, em junho, e de ajustes que tornaram o serviço - operado pelo Estado com o apoio do consórcio Barcas Rio - mais eficiente.

Com a tarifa atual, cada viagem custa R$ 13,30 a menos do que antes, uma economia de cerca de 63% para quem utiliza a linha.