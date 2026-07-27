Niterói Livros vai realizar, ao longo desta semana, oficinas literárias gratuitas
Confira a programação do completa do evento
A Niterói Livros vai realizar, durante a semana, diversas oficinas gratuitas e sem necessidade de prévia inscrição na Biblioteca Parque de Niterói. Para conferir a programação das atividades, basta acessar o perfil da instituição no Instagram @niteroilivrosoficial e se inteirar sobre o evento.
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PROGRAMAÇÃO - 28/07 a 31/07
28/07, às 10h, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Criação de Personagens com Célia Badine
Exercícios de criação de personagens (conceito, forma, estratégias de comunicação e contextualização) a partir da experiência de uma escritora da maturidade. Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros.
28/07, às 11h, na Biblioteca Parque de Niterói
Contar histórias e tecer bonecas com Débora Moreno
Uma contadora de história e várias bonecas se unem para ouvir e contar histórias. Você sabe até onde a criatividade e um pouco de tecido permitem o ser humano chegar? Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros
29/07, às 10h30, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Escrita Afrocentrada com Sol de Paula
Escrever uma sociedade é relatar como nós enxergamos os desafios, as práticas e as representações. Nesta oficina, a experiência de indivíduos negros serão o ponto de partida para exercícios de escrita. Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros.
29/07, às 14h, na Biblioteca Parque de Niterói
Poemas para se reconhecer - Oficina de Poesia com Luciana Teixeira
Uma oficina para exercitar a criatividade poética a partir das vivências particulares. Quanto de poesia há em se entender? Quanto de poesia há em nosso entorno? Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros.
29/07, às 15h, Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Criação de Narrativas com Célia Badine e Vini Borges
Exercícios lúdicos de criação de narrativas a partir da experiência de dois novos escritores da maturidade, uma da narrativa longa, e um do poema. Que caminhos uma história pode percorrer? Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros.
30/07, às 11h, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Aquarelas Poéticas com Maria Luiza Pereira
Exercícios de pintura com técnicas de aquarela inspiradas em poemas, flores, frutos e o que mais a imaginação pedir.
30/07, às 11h30, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Plaquetes e Fanzines com Luiza Leite Ferreira
Você conhece outros tipos de publicação além do livro? Essa oficina apresenta oportunidades que o papel como suporte traz para a criatividade humana. O poema pode tudo! Para todas as idades. Realização da Niterói Livros.
31/07, às 11h, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Cordel com Zé Salvador
A partir da experiência de migração do cordel do nordeste do Brasil para o estado do Rio de Janeiro, novos temas e novas matizes construíram o cordel daqui. Exercícios de criação e de metrificação guiam a experiência de escrever seu próprio texto.
31/07, às 14h, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Escrita Criativa com Beatriz Chacon
A leitura de poemas pode agregar elementos da cena e da música. Exercícios de conceituação e de estratégias poéticas.
31/07, às 15h, na Biblioteca Parque de Niterói
Oficina de Poesia Musicada com Marcelo Aceti
Uma atividade lúdica em que o multi-artista niteroiense Marcelo Aceti apresenta uma história de sua autoria criando com os participantes a oportunidade de unir música e literatura. Para todas as idades. Parceria com a Niterói Livros.