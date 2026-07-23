Entregador é preso em Niterói após furtar vinhos importados de clientes

Um entregador por aplicativo foi preso em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, acusado de furtar seis garrafas de vinhos importados que deveriam ser entregues a clientes. O suspeito foi localizado com auxílio do sistema de monitoramento da Prefeitura, que identificou a motocicleta utilizada no crime circulando pela cidade. De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no último sábado (18). Um comerciante entregou ao motociclista, cadastrado em um aplicativo de entregas, seis garrafas de vinho, sendo quatro destinadas a um endereço e duas a outro.

Segundo as investigações, o homem retirou os produtos, mas não realizou nenhuma das entregas. Ainda assim, ele teria marcado as corridas como concluídas no aplicativo. Após perceberem que não haviam recebido os pedidos, os clientes entraram em contato com o vendedor, que registrou um boletim de ocorrência.

Leia também:

Quinta reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo no Rio



Polícia Civil prende duas mulheres pela venda de medicamentos abortivos

Com a denúncia, a placa da motocicleta foi inserida no sistema de monitoramento da Prefeitura de Niterói. Na quarta-feira (22), o veículo foi identificado na região do Largo da Batalha. Agentes do Segurança Presente localizaram o suspeito na Rua Mário Viana, em Santa Rosa. Ele foi abordado após uma breve perseguição.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o entregador retira as caixas de vinho no estabelecimento, coloca no baú da moto e deixa o local. As gravações também indicam que, logo após iniciar o trajeto, ele finalizou as entregas no aplicativo, apesar de os produtos não terem sido entregues. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí), onde o suspeito foi autuado por furto. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida.