Educação de Niterói registra melhor rendimento escolar da história

Entre as estratégias, está o Programa Jornada do Conhecimento, que monitora os indicadores de aprendizagem por meio de avaliações diagnósticas e da produção de relatórios analíticos para cada escola - Foto: Divulgação

Entre as estratégias, está o Programa Jornada do Conhecimento, que monitora os indicadores de aprendizagem por meio de avaliações diagnósticas e da produção de relatórios analíticos para cada escola - Foto: Divulgação

A Rede Municipal de Educação de Niterói alcançou, em 2025, o melhor desempenho da história da cidade em rendimento escolar. A taxa de aprovação chegou a 93,5%, a maior já registrada pela rede, enquanto a reprovação caiu para 5,9% e o abandono escolar foi reduzido para 0,6%, os menores índices da série histórica. Os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) refletem uma trajetória consistente de melhoria da aprendizagem e da permanência dos estudantes na escola.

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Na comparação com 2011, a taxa de aprovação aumentou de 84,8% para 93,5%, enquanto a reprovação caiu de 13,7% para 5,9% e o abandono escolar foi reduzido de 1,5% para 0,6%. Desconsiderados os anos atípicos da pandemia, quando houve regras excepcionais de aprovação, 2025 representa o melhor resultado já alcançado pela Rede Municipal de Educação de Niterói.

"Esses resultados são consequência de uma decisão que tomamos desde o início da gestão: colocar a Educação como prioridade. Investimos na valorização dos profissionais, criamos o Centro de Formação Darcy Ribeiro, reformamos e construímos novas escolas, climatizamos as unidades, ampliamos o ensino integral, fortalecemos os programas de alfabetização e de acompanhamento da aprendizagem, estamos contratando 300 profissionais para reforçar a inclusão e garantir uma educação cada vez mais qualificada. Quando a Prefeitura investe nas pessoas e na escola pública, quem ganha são os nossos estudantes e toda a cidade", destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, destaca que os resultados demonstram a efetividade dos investimentos realizados na aprendizagem real dos estudantes, no combate à evasão e na articulação intersetorial.

“Alcançar os melhores indicadores da história da nossa rede mostra que estamos no caminho certo, apostando em investimentos pedagógicos que apoiam o trabalho realizado dentro das salas de aula. Esse resultado é fruto de uma política construída com foco na aprendizagem e representa milhares de estudantes que permanecem na escola, aprendem mais e concluíram o ano letivo com sucesso. É uma conquista construída diariamente pelos nossos professores, equipes gestoras, demais servidores, alunos e famílias. Seguiremos investindo para que a educação pública de Niterói continue sendo referência em qualidade, inclusão e inovação”, ressaltou Bira Marques.

Os avanços são resultado de um conjunto de políticas públicas implementadas pela Secretaria Municipal de Educação, que articulam monitoramento da aprendizagem, fortalecimento da gestão escolar, formação continuada dos profissionais através do inédito Centro de Formação Darcy Ribeiro - o primeiro da história da Rede Municipal -, além de ações voltadas para a alfabetização e a permanência dos estudantes na escola.

Entre as estratégias, está o Programa Jornada do Conhecimento, que monitora os indicadores de aprendizagem por meio de avaliações diagnósticas e da produção de relatórios analíticos para cada escola. As informações levantadas subsidiam o Gestão em Movimento, programa que apoia diretores, pedagogos e professores na análise dos resultados e na construção de estratégias pedagógicas alinhadas às necessidades de cada estudante.

Na alfabetização, a Rede investiu e ampliou o P.A.L.A.V.R.A. – Programa de Alfabetização, Leitura e Avaliação da Rede, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), fortalecendo a formação continuada dos professores na perspectiva da alfabetização discursiva, que rompe com os métodos tradicionais para garantir à cada criança uma leitura crítica de mundo.

Complementando esse trabalho, o Aula na Aula leva pós-graduandos da UFF para atuar junto aos professores regentes dentro das salas de aula, promovendo a troca de práticas pedagógicas de Português e Matemática, e fortalecendo a prática docente no cotidiano escolar.

A política pedagógica também é fortalecida pelo Centro de Formação Darcy Ribeiro, o primeiro espaço da Educação de Niterói dedicado a oferecer formação continuada aos profissionais da Rede, e pelo Circuito da Cidade, que amplia as oportunidades de aprendizagem ao transformar equipamentos culturais, esportivos, ambientais e científicos em espaços educativos.

Outro eixo importante é o Tamo Junto na Escola, programa que reúne diferentes estratégias para prevenir a evasão escolar, fortalecendo o acompanhamento da frequência, a busca ativa de estudantes, a identificação das causas de abandono e a articulação entre diferentes setores para garantir o acesso, a permanência e o sucesso escolar.

Os resultados dessas ações podem ser percebidos na trajetória de estudantes que conseguiram retomar a rotina escolar. Foi o caso da Ana Julia, de 11 anos, do 4º ano da Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, na Ilha da Conceição. Após um período de muitas faltas em razão de um problema de saúde enfrentado pela família, a escola realizou a busca ativa e acompanhou de perto o retorno da estudante.

"A Ana Julia teve muitas faltas no ano passado, e retornou após a procura da escola. A diretora e a professora conversaram comigo para entender os motivos. Eu tive um problema de saúde, o que fez ela faltar bastante. Mas entendi que ela não podia faltar, não podia desanimar e parar os estudos, e incentivei ela a voltar. Assim ela foi retomando a frequência. Neste ano ela já está melhor nos estudos. Tenho conversado com a professora sobre algumas dificuldades que ela ainda tem em Matemática, mas está melhorando. A professora identificou essa dificuldade, colocou a Ana Julia mais próxima dela na sala para dar mais apoio e mantém contato constante comigo", relata a mãe da estudante, Adriana Lopes, de 47 anos.