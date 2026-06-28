Prefeitura e Sebrae inscrevem para palestra gratuita com foco em engajar negócios e vendas no Instagram
Evento acontecerá no dia 3 de julho, a partir das 10h30
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo está com inscrições abertas para uma palestra gratuita com o tema “Do Post à Venda: Como usar o Instagram no seu negócio”, que acontecerá na próxima sexta-feira (3), a partir das 10h30, no Espaço mais Conhecimento, no 2º andar do Partage Shopping. A qualificação é fruto de mais uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
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O evento ensina para o microeemprendedor estratégias simples e aplicáveis para fazer seu negócio aparecer, engajar e vender mais no Instagram. O palestrante será Antony Costa, analista de negócios do Sebrae e especialista no assunto.
Para se inscrever, basta clicar no link: https://www.sympla.com.br/evento/do-post-a-venda-como-usar-o-instagram-no-seu-negocio/3469460 e seguir as orientações.
Serviço:
Palestra “Do Post à Venda: Como usar o Instagram no seu negócio”
Data: 3 de julho
Horário: das 10h30 às 12h30
Local: Espaço mais Conhecimento, na loja 269, no 2º andar (em frente aos Correios) do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, Centro, São Gonçalo.