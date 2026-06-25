Empresários criam recompensas para arquitetos e designers que indicarem lojas

Empresários e profissionais de arquitetura e de design ganharam esta semana uma alternativa para impulsionar seus negócios por meio de parcerias premiadas. Criado conjuntamente por dois lojistas e uma arquiteta em Niterói, o Programa Viva Mais Fidelidades recompensa e beneficia o trabalho criativo dos profissionais por meio de pontuações que, acumuladas nas lojas que os mesmos indicam aos seus clientes, se revertem em prêmios que incluem equipamentos eletrônicos e viagens, inclusive internacionais.

Já existem programas semelhantes na cidade, mas o formato deste recém-lançado se diferencia de outros grupos que promovem premiações ao segmento porque não exige alcançar uma única meta alta de indicações e vendas: as recompensas são escalonadas conforme o desempenho e, portanto, melhor distribuídas.

Um evento em São Francisco apresentou oficialmente para lojistas, arquitetos e designers o projeto, que nasceu em setembro do ano passado de forma discreta, com apenas dois estabelecimentos comerciais filiados, mas que começa a ganhar visibilidade e novas adesões em 2026 com a adesão de mais sete outras empresas recentemente cadastradas. Hoje, o Viva Mais Fidelidades conta com marcenaria, marmoraria, vidraçaria, movelaria e lojas de iluminação, paisagismo e artesanato.

O trio responsável pelo programa explicou o funcionamento das recompensas, os prêmios previstos por pontuação e o caminho para cadastramento no site Viva Mais Fidelidades. Outras orientações também podem ser obtidas pelo Instagram de mesmo nome. Em setembro será lançado o aplicativo homônimo, compatível com sistemas Android e IOS.

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“Pretendemos afiliar três lojas por segmento, para que arquitetos e designers tenham opções a oferecer aos clientes. Podem se cadastrar profissionais e empresas de outros municípios fluminenses também. Pelo site, os participantes podem verificar a pontuação de recompensas e consultar novos parceiros e seus meios de contato direto”, afirma a arquiteta Maria Fernanda Oliveira, coordenadora do programa ao lado dos empresários Wellington Assis e Veronica Queiroz, donos da Live Ambientes.

A cada mil reais vendidos, ganha-se um ponto, para ser acumulado e trocado por recompensas, entre elas viagens e produtos tecnológicos. Com 200 pontos acumulados em duas lojas diferentes, pode-se resgatar um fim de semana num resort em Búzios ou um iPad de 11a. geração. Com 500 pontos em pelo menos três lojas parceiras, o profissional tem direito a um cruzeiro com rota nacional por sete dias ou um iPhone 16. Já com 700 pontos acumulados, o prêmio é um cruzeiro para o Caribe ou um iPhone 16 Pro-Max. E com 1.000 pontos, o premiado será levado à Feira de Milão de 2027. A primeira premiação acontecerá em dezembro deste ano. A pontuação, contudo, não expira.

“Há espaço para todas as iniciativas como esta, pois os profissionais gostam de parcerias. Um ajuda o outro e quem sai ganhando é o cliente, com um projeto de alta qualidade que supera expectativas. E o fato de o lojista ser comprometido com um programa de fidelidade dá mais credibilidade, porque se compromete a oferecer os melhores produtos e serviços não só para o arquiteto e o cliente, mas para um coletivo”, apoia Desirée Bruver, arquiteta há 40 anos em Niterói. A mesma opinião tem o também arquiteto Pedro Gismondi, com mais de 30 anos de atuação da cidade: “Já participo de outros núcleos, mas também vou aderir a este programa pela proposta de escalonamento de recompensas, que é nova, além da grande oportunidade de fechar novas parcerias”, comenta.

Primeira vez que participa de um núcleo de indicações e premiações, o empresário Rodrigo Franco, da marmoraria Scala, distribuidora para lojas do eixo Rio-Niterói-São Gonçalo, diz que a proposta pode ser oportuna neste momento econômico para alavancar negócios por meio de parcerias. “É muito bom ter contato direto com os arquitetos e designers e com os clientes deles. As rochas estão em alta nos projetos e este é um ótimo cenário para expandir as vendas”, assegura ele. “O Programa Viva Mais Fidelidades é melhor do que participar de núcleos fechados, que restringem a atuação. A premiação escalonada amplia a recompensa aos esforços e às conquistas dos profissionais, evitando reserva de mercado. Muito mais adequado e profícuo às necessidades do mercado atual”, analisa Marlos Fontes, proprietário da loja de móveis Ovoo, que adere pela primeira vez a uma iniciativa do tipo.