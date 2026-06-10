Poste em chamas deixa moradores sem internet e causa trânsito em rua de Niterói
O incêndio foi causado por conta da fiação do local
Um incêndio na fiação de um poste na Rua Benjamin Constant, uma das principais na região central de Niterói, deixou partes da avenida interditada, além de causar a falta de internet de moradores do local. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), na esquina com a Travessa Comandante García D’Ávila, localizada no bairro Santana.
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Equipes da NitTrans foram mobilizadas para a região, já que foi necessário organizar o trânsito e orientar os motoristas que estavam de passagem pela rua, que no momento do incidente estava com muitos fios espalhados no asfalto. Uma das medidas para tentar controlar o fluxo de veículos no local foi indicar que os motoristas utilizassem a BR-101 como rota alternativa.
De acordo com as informações divulgadas pela Leste Telecom, a causa do incêndio foi um curto-circuito na rede. Com o início das chamas, parte dos fios caíram sobre a avenida enquanto o poste ainda estava energizado, o que aumentava os riscos para as pessoas que passam por lá, tanto caminhando, quanto dirigindo. Por segurança, a região precisou ser isolada até a equipe de reparos chegar para resolver a situação.
Não há registro de feridos em decorrência do incêndio. As causas do curto-circuito serão investigadas pela empresa responsável pela rede elétrica e de telecomunicação.