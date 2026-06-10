Poste em chamas deixa moradores sem internet e causa trânsito em rua de Niterói

De acordo com as informações divulgadas pela Leste Telecom, a causa do incêndio foi um curto-circuito na rede - Foto: Reprodução

De acordo com as informações divulgadas pela Leste Telecom, a causa do incêndio foi um curto-circuito na rede - Foto: Reprodução

Um incêndio na fiação de um poste na Rua Benjamin Constant, uma das principais na região central de Niterói, deixou partes da avenida interditada, além de causar a falta de internet de moradores do local. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (10), na esquina com a Travessa Comandante García D’Ávila, localizada no bairro Santana.

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Equipes da NitTrans foram mobilizadas para a região, já que foi necessário organizar o trânsito e orientar os motoristas que estavam de passagem pela rua, que no momento do incidente estava com muitos fios espalhados no asfalto. Uma das medidas para tentar controlar o fluxo de veículos no local foi indicar que os motoristas utilizassem a BR-101 como rota alternativa.

De acordo com as informações divulgadas pela Leste Telecom, a causa do incêndio foi um curto-circuito na rede. Com o início das chamas, parte dos fios caíram sobre a avenida enquanto o poste ainda estava energizado, o que aumentava os riscos para as pessoas que passam por lá, tanto caminhando, quanto dirigindo. Por segurança, a região precisou ser isolada até a equipe de reparos chegar para resolver a situação.

Não há registro de feridos em decorrência do incêndio. As causas do curto-circuito serão investigadas pela empresa responsável pela rede elétrica e de telecomunicação.