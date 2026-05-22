Mercado de trabalho: Evento 'Workshop Temos Vagas 2026: Radar de Talentos' em Niterói; veja como participar

Alunos de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), em parceria com a Maloca Cultural, Associação de Moradores de São Lourenço, promovem o ‘Workshop Temos Vagas: Radar de Talentos’ nos dias 23 e 30 de maio, destinados à pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho ou migrar de área profissional. Os workshops são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas no Sympla. A ação é um desdobramento do evento ‘Temos Vagas 2026 - A sua carreira sem limites’.

Os interessados no workshop podem aprender técnicas para se destacar no mercado de trabalho e conquistar o emprego dos sonhos. Camila Santos, representante da área de RH, irá palestrar em ambas as datas. No dia 23, o encontro vai ser no Maloca e no dia 30, na Associação de Moradores de São Lourenço.

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Para participar dos dois dias de evento gratuito, basta se inscrever pelo Sympla.

Serviço:

Temos Vagas 2026: Radar de Talentos

23/05

Local: Maloca Cultural: Avenida Silvio Picanço, Charitas, em Niterói.

Horário: 10h30

30/05

Local: Associação de Moradores de São Lourenço: Praça General Rondon, nº 77, São Lourenço, em Niterói.

Horário: 12h

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-temos-vagas/3421755

Entrada gratuita para ambos os dias.