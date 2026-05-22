Mercado de trabalho: Evento 'Workshop Temos Vagas 2026: Radar de Talentos' em Niterói; veja como participar
Os interessados no workshop podem aprender técnicas para se destacar no mercado de trabalho e conquistar o emprego dos sonhos
Alunos de Comunicação Social da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), em parceria com a Maloca Cultural, Associação de Moradores de São Lourenço, promovem o ‘Workshop Temos Vagas: Radar de Talentos’ nos dias 23 e 30 de maio, destinados à pessoas que queiram entrar no mercado de trabalho ou migrar de área profissional. Os workshops são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas no Sympla. A ação é um desdobramento do evento ‘Temos Vagas 2026 - A sua carreira sem limites’.
Os interessados no workshop podem aprender técnicas para se destacar no mercado de trabalho e conquistar o emprego dos sonhos. Camila Santos, representante da área de RH, irá palestrar em ambas as datas. No dia 23, o encontro vai ser no Maloca e no dia 30, na Associação de Moradores de São Lourenço.
Leia também:
Luiz Inácio Lula da Silva lidera intenção de voto em possível segundo turno contra Flávio Bolsonaro
Desenrola Brasil 2.0 - entenda as linhas existentes no programa e as preocupações de especialistas
Para participar dos dois dias de evento gratuito, basta se inscrever pelo Sympla.
Serviço:
Temos Vagas 2026: Radar de Talentos
23/05
Local: Maloca Cultural: Avenida Silvio Picanço, Charitas, em Niterói.
Horário: 10h30
30/05
Local: Associação de Moradores de São Lourenço: Praça General Rondon, nº 77, São Lourenço, em Niterói.
Horário: 12h
Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/workshop-temos-vagas/3421755
Entrada gratuita para ambos os dias.