Enel encontra 17 'Gatos' de energia em quiosques da orla de Charitas, em Niterói

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas na semana passada em Niterói, equipes da Enel Rio identificaram 17 ligações clandestinas na orla de Charitas, na Zona Sul do município. Na quinta-feira (14), técnicos da distribuidora, em ação integrada com policiais civis da 79ª DP (Jurujuba), policiais militares do 12º Batalhão e agentes da Secretaria de Ordem Pública de Niterói, intensificaram a fiscalização nos quiosques da praia e identificaram vários cabos de energia expostos, com ligação irregular, gerando riscos de acidentes, inclusive choque elétrico a quem circula pelo local.

Todas as ligações clandestinas foram retiradas pelas equipes da Enel. Os responsáveis pelos estabelecimentos não estavam no local, estando presente apenas um representante da associação de moradores. Foi lavrado um Registro de Ocorrência para apurar a responsabilidade dessas ligações. Também foi formalizado um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), evidenciando a irregularidade.

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Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.