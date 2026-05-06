Kindle desaparece em academia de Niterói e ganha repercussões nas redes sociais

Uma ida à academia terminou em estresse e suspeita de apropriação indébita na unidade do Fonseca da Smart Fit, em Niterói. Uma aluna afirmou que teve o Kindle, aparelho utilizado para leitura digital, levado de cima de um equipamento enquanto treinava, na manhã da última segunda-feira (4). O dispositivo foi devolvido à dona nesta quarta-feira (6), após a repercussão do caso nas redes sociais.

A vítima é a influenciadora fitness Lara Lopes Fagundes, de 26 anos. Segundo informações divulgadas por ela nas redes sociais, o caso aconteceu por volta das 7h40, enquanto realizava exercícios aeróbicos na academia. Lara teria deixado o aparelho sobre uma bicicleta ergométrica por alguns instantes, mas, ao retornar, percebeu que o Kindle havia desaparecido. Ao chegar a casa, a influenciadora sentiu falta do aparelho e voltou à academia para tentar recuperá-lo. Na recepção, ela perguntou se alguém havia encontrado o Kindle, mas foi informada de que nenhum objeto havia sido entregue.

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Ainda de acordo com os relatos publicados pela jovem, ao acessar sua conta da Amazon durante a noite, ela percebeu movimentações no dispositivo e concluiu que outra pessoa estaria utilizando o aparelho. Um livro emprestado em sua conta chegou a ser acessado. Na tentativa de esclarecer o caso, Lara pediu acesso às imagens das câmeras de segurança da academia, mas teria sido informada de que os registros só poderiam ser liberados mediante apresentação de boletim de ocorrência.

A situação ganhou repercussão nas redes sociais após a influenciadora relatar o caso publicamente. Apesar de Lara ter utilizado o termo “roubo” ao falar sobre o episódio, o caso pode ser enquadrado como apropriação indébita, prevista no artigo 168 do Código Penal. O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca). Segundo a Polícia Civil, agentes aguardam mais informações da comunicante para dar continuidade às investigações. A academia Smart Fit ainda não se pronunciou sobre o caso.

Kindle devolvido

Na manhã desta quarta-feira (6), o Kindle foi devolvido à influenciadora após a repercussão do caso. Segundo Lara, a pessoa responsável pelo aparelho entrou em contato para fazer a devolução e alegou que teria colocado o Kindle na bolsa junto com o celular e esquecido de entregá-lo na recepção ao sair da academia com pressa para o trabalho.

Apesar do aparelho ter sido devolvido, a influenciadora afirmou nas redes sociais que ficou frustrada com a forma como a situação foi tratada inicialmente pela academia. Segundo ela, após a repercussão do caso, a rede entrou em contato solicitando o boletim de ocorrência e informou que abriria um registro interno para apurar o episódio.