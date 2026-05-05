Autor de trilhas sonoras marcantes, Guto Graça Mello, morre aos 78 anos no Rio

Musicista, produtor e diretor musical, Augusto César Graça Mello, conhecido como Guto Graça Mello, morreu aos 78 anos, nesta terça-feira(5), por conta de uma parada cardiorrespiratória. Guto estava internado no Hospital Barra D'Or', na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro há mais de um mês, por conta de uma queda.

Ele foi marcante por conta de seu trabalho em trilhas sonoras de novelas como "Gabriela" e "Saramandaia" e a produção de mais de 500 discos de grandes artistas como Rita Lee e Maria Bethânia, além do primeiro álbum da Xuxa. Guto também foi responsável pela trilha de mais de 30 filmes e a marcante abertura do "Fantástico".

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“O meu barato era fazer o casting e usar a estrutura da Globo para explodir artistas”, disse em entrevista. Ele era casado com a atriz Sylvia Massari, e deixa duas filhas e dois enteados. O velória será realizado às 13h da próxima quarta-feira (6), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.