Dólares são apreendidos pela PF na casa de auditor fiscal em Niterói

A ação tem o objetivo de investigar um esquema de corrupção na liberação de cargas na Alfândega - Foto: Divulgação

A ação tem o objetivo de investigar um esquema de corrupção na liberação de cargas na Alfândega - Foto: Divulgação

Durante a Operação Mare Liberum nesta terça-feira(28), a Polícia Federal apreendeu milhares de dólares em espécie na residência de um auditor fiscal da Receita Federal, em Niterói. A ação tem o objetivo de investigar um esquema de corrupção na liberação de cargas na Alfândega, na região do Porto do Rio de Janeiro.

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Além da alta quantia de dólares, também foram encontrados, em uma residência na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, “milhões de reais” em dinheiro vivo que ainda não foram contabilizados até o momento. A investigação procura entender a atuação do grupo na facilitação da entrada irregular de mercadorias no país por meio do pagamento de propina a servidores públicos.

Além da alta quantia de dólares, também foram encontrados, em uma residência na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, “milhões de reais” em dinheiro vivo | Foto: Reprodução/PF

Em outro endereço alvo da operação, foram achadas 54 garrafas de vinho no valor de R$ 700,00 cada, que pertencem a um despachante também investigado.

A ação policial foi planejada e realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e a Receita Federal e inclui 45 mandados de busca e apreensão em dois estados: no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Há ordens a serem cumpridas em Niterói, na capital fluminense, Nilópolis, Nova Friburgo e Vitória. Além disso, a Justiça determinou o afastamento de 25 servidores da Receita Federal e autorizou o bloqueio de bens que pode chegar à quantia de R$ 102 milhões.