Queda de balão na Praia de Copacabana assusta banhistas
A prática de soltar balões é considerado crime ambiental e pode gerar prisão; caso aconteceu neste sábado (25)
Um balão caiu na praia de Copacabana na manhã deste sábado(25) na região do Posto 5, surpreendendo banhistas e moradores que estavam no local.
Após a queda do objeto, algumas pessoas correram até o mar, onde o resto do material se encontrava, para recolher e reutilizar, o que acabou deixando os banhistas ainda mais assustados no momento.
O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado e que não há registro de feridos.
A prática de soltar balões pode gerar graves consequências, como: incêndios em residências, em áreas de vegetação, áreas elétricas, etc. Causando risco para pessoas e a natureza.
A soltura de balões é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. O seus praticantes podem ser condenados a multa ou até 3 anos de prisão