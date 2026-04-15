Prefeitura de Niterói amplia sistema de bicicletas compartilhadas com nova estação no Barreto
Serviço já está em funcionamento na Rua Galvão. Bairro também vai ganhar unidade na Rua Dr. Luiz Palmier
O Barreto ganhou a primeira estação das NitBikes. O ponto do sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas da Prefeitura de Niterói está localizado na Rua Galvão, esquina com a Rua Presidente Craveiro Lopes, e conta com 16 bicicletas disponíveis. A previsão é de que uma segunda unidade seja implantada nos próximos dias na Rua Dr. Luiz Palmier, ampliando as opções de deslocamento no bairro.
Com o novo ponto, Niterói passa a contar com 59 estações de NitBike. A iniciativa é coordenada pelo Niterói de Bicicleta, que atua na expansão da infraestrutura cicloviária, na promoção da educação no trânsito e no incentivo a formas de deslocamento mais acessíveis e sustentáveis.
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“A expansão do sistema permite conectar mais regiões da cidade e fortalece uma política pública que impacta diretamente a vida da população. As NitBikes vêm se consolidando como uma alternativa de transporte rápida, gratuita, segura e sustentável para quem se desloca diariamente. É mais mobilidade e qualidade de vida para a população”, analisou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.
Alta demanda - Recentemente, a Praça da Cantareira passou a contar com uma segunda estação das NitBikes, reforçando a oferta do serviço em uma das áreas mais movimentadas de Niterói. O intenso fluxo de estudantes e professores na região explica a alta demanda. Somadas, as duas estações disponibilizam 63 bicicletas.
Para utilizar as “roxinhas”, é necessário se cadastrar no aplicativo do serviço, disponível para download na Play Store e na App Store. O uso é gratuito por até 1 hora nos dias de semana e 1 hora e 30 minutos aos domingos e feriados.