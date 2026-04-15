Prefeitura de Niterói amplia sistema de bicicletas compartilhadas com nova estação no Barreto

O Barreto ganhou a primeira estação das NitBikes. O ponto do sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas da Prefeitura de Niterói está localizado na Rua Galvão, esquina com a Rua Presidente Craveiro Lopes, e conta com 16 bicicletas disponíveis. A previsão é de que uma segunda unidade seja implantada nos próximos dias na Rua Dr. Luiz Palmier, ampliando as opções de deslocamento no bairro.

Com o novo ponto, Niterói passa a contar com 59 estações de NitBike. A iniciativa é coordenada pelo Niterói de Bicicleta, que atua na expansão da infraestrutura cicloviária, na promoção da educação no trânsito e no incentivo a formas de deslocamento mais acessíveis e sustentáveis.

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“A expansão do sistema permite conectar mais regiões da cidade e fortalece uma política pública que impacta diretamente a vida da população. As NitBikes vêm se consolidando como uma alternativa de transporte rápida, gratuita, segura e sustentável para quem se desloca diariamente. É mais mobilidade e qualidade de vida para a população”, analisou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Alta demanda - Recentemente, a Praça da Cantareira passou a contar com uma segunda estação das NitBikes, reforçando a oferta do serviço em uma das áreas mais movimentadas de Niterói. O intenso fluxo de estudantes e professores na região explica a alta demanda. Somadas, as duas estações disponibilizam 63 bicicletas.

Para utilizar as “roxinhas”, é necessário se cadastrar no aplicativo do serviço, disponível para download na Play Store e na App Store. O uso é gratuito por até 1 hora nos dias de semana e 1 hora e 30 minutos aos domingos e feriados.