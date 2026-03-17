Família busca por mulher desaparecida em Niterói; filha faz apelo por informações

A família de Adilene Alves Ferreira, de 47 anos, está em busca de informações sobre o paradeiro dela, desaparecida desde sexta-feira (6), em Niterói. Segundo a filha, Evellyn Alves da Silva, de 25 anos, Adilene saiu de casa dizendo que iria encontrar o namorado no Habib's localizado no Fonseca e, desde então, não entrou mais em contato com a família.

De acordo com relatos, Adilene foi vista pela última vez no sábado (7), à tarde, na região de Niterói, por duas pessoas. Já no domingo (9), a família recebeu a informação de que ela teria ido à Praia da Boa Viagem e que estava bem naquele momento. Apesar disso, desde então, não houve mais nenhuma notícia. A filha afirma que o comportamento é incomum. “Ela nunca foi de fazer isso, de sumir e não dar notícia. Quando fica fora por muito tempo, ela sempre liga para dizer que está bem. Mas dessa vez ela não entrou em contato para nada, nem para dizer onde está”, contou Evellyn.

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Segundo a família, eles também tentaram entrar em contato com o namorado de Adilene, mas ele não atende as ligações nem responde às mensagens. Desesperada, a família pede ajuda para localizar Adilene e faz um apelo para que qualquer informação seja repassada. “Por isso estou divulgando, para ver se alguém viu ela por aí, para poder achar ela”, disse a filha.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Quem tiver informações sobre o paradeiro de Adilene Alves Ferreira pode procurar a delegacia mais próxima ou entrar em contato com a filha, Evellyn (21) 98645-3536.