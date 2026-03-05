Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Desfile da Unidos do Viradouro altera trânsito no Centro de Niterói

Evento comemorativo, neste sábado (7), provoca proibição de estacionamento, inversão de vias e interdição total em trecho da Avenida Amaral Peixoto

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de março de 2026 - 09:14
A Unidos da Viradouro fará da Avenida Amaral Peixoto sua apoteose particular
No próximo sábado (7), Niterói vai reviver a alegria do Carnaval com o desfile que vai celebrar a vitória da campeã de 2026. A Unidos da Viradouro fará da Avenida Amaral Peixoto sua apoteose particular. A escola é tetracampeã e mostrará à população o show de brilhos e cores que encantou os jurados da maior festa popular e cultural do Brasil. A NitTrans publicou, nesta quarta-feira (4), o esquema que vai promover alterações no trânsito do Centro. O desfile começa às 17h, com tempo livre para a travessia. A abertura será marcada pela escola mirim da Viradouro.

As mudanças envolvem proibição de estacionamento, inversão do sentido de circulação e interdição total de vias, com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a organização do evento. Confira as alterações no trânsito:

Proibição de estacionamento

Das 22h do dia 06 de março (sexta-feira) até 23h59 do dia 07 de março (sábado), nas seguintes vias: Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão; Rua Coronel Gomes Machado, no trecho entre a Rua Evaristo da Veiga e a Rua Visconde de Sepetiba; Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro.

Inversão do sentido de circulação 

Das 16h às 23h59 do dia 07 de março, nas seguintes vias do bairro Centro: Rua Evaristo da Veiga; Rua Coronel Gomes Machado.

Interdição total de tráfego 

Das 16h às 23h59 do dia 07 de março: Avenida Amaral Peixoto, no trecho entre a Rua Visconde de Sepetiba e a Avenida Visconde do Rio Branco.

A NitTrans orienta os motoristas a evitarem a região, a utilizarem rotas alternativas e a respeitarem a sinalização e as orientações dos operadores de trânsito.

Infraestrutura e segurança 

O desfile acontece por toda a extensão da Avenida Amaral Peixoto, em direção às barcas. Em todo o percurso, haverá grade de proteção dos dois lados e cerca de 100 banheiros químicos espalhados ao longo da via. Além disso, também haverá uma área reservada para idosos e portadores de deficiência.

