Sociedade Fluminense de Fotografia inaugura exposição que celebra mais de 80 anos de história

A Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF) inaugura no próximo sábado, 7 de março, às 15h, a exposição “Dos Fundadores à Atualidade: Sempre Sociedade”, marcando a abertura do calendário expositivo de 2026 e integrando a programação comemorativa das oito décadas de fundação da entidade.

Fundada em 1944, a Sociedade Fluminense de Fotografia vem desenvolvendo, desde 2024, uma série de ações que celebram suas oito décadas de história ininterrupta, sendo uma das mais antigas em atividade. A mostra agora apresentada faz parte desse calendário comemorativo iniciado há dois anos, reafirmando a importância histórica e cultural da instituição para Niterói e para o estado do Rio de Janeiro.

A exposição será realizada na sede da entidade, localizada na Rua Dr. Celestino, 115, Centro, Niterói, e reúne obras de fotógrafos que representam diferentes gerações da fotografia fluminense, estabelecendo um diálogo entre o fotoclubismo moderno e a produção contemporânea.

Entre as fotografias que estarão em exibição, destacam-se trabalhos de Luiz Antonio Pimentel, Jayme Moreira de Luna e Chakib Jabôr, fundadores da Sociedade Fluminense de Fotografia, cujas contribuições foram decisivas para a consolidação da instituição ao longo de oito décadas. A presença dessas obras reforça o caráter histórico da mostra e estabelece uma ponte direta entre a origem da entidade e sua produção atual.

Mais do que revisitar a trajetória histórica da instituição, a exposição reafirma a SFF como um espaço de construção permanente da linguagem fotográfica, conectando artistas que, mesmo pertencendo a diferentes épocas, compartilham o mesmo compromisso com a arte e com a expressão visual.

Segundo o presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, Antônio Machado, a exposição simboliza a continuidade de um trabalho que atravessa gerações.

“Celebrar as nossas oito décadas da Sociedade Fluminense de Fotografia é reafirmar nosso compromisso com a memória, com a formação de novos fotógrafos e com o fortalecimento da cultura em Niterói. Esta exposição mostra que a SFF é uma casa aberta, onde tradição e contemporaneidade caminham juntas, mantendo viva a paixão pela fotografia”, destaca o presidente.

A imagem que compõe a arte do convite é assinada por Neitel M. Pereira, também participante da coletiva, que reúne dezenas de artistas que ajudaram a construir a história da fotografia na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

Reconhecida como uma das mais importantes instituições dedicadas ao desenvolvimento e à difusão da fotografia no país, a Sociedade Fluminense de Fotografia mantém-se como referência cultural e artística, atravessando gerações e consolidando sua contribuição para a memória visual da cidade.

A visitação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Exposição: “Dos Fundadores à Atualidade: Sempre Sociedade”

Abertura: 7 de março, às 15h

Local: Sociedade Fluminense de Fotografia

Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói

Entrada: Gratuita