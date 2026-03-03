Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Sociedade Fluminense de Fotografia inaugura exposição que celebra mais de 80 anos de história

Inauguração será no próximo sábado (7), às 15 horas, com entrada gratuita

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de março de 2026 - 16:12
A exposição será realizada na sede da entidade, localizada na Rua Dr. Celestino, 115, Centro, Niterói
A Sociedade Fluminense de Fotografia (SFF) inaugura no próximo sábado, 7 de março, às 15h, a exposição “Dos Fundadores à Atualidade: Sempre Sociedade”, marcando a abertura do calendário expositivo de 2026 e integrando a programação comemorativa das oito décadas de fundação da entidade.

Fundada em 1944, a Sociedade Fluminense de Fotografia vem desenvolvendo, desde 2024, uma série de ações que celebram suas oito décadas de história ininterrupta, sendo uma das mais antigas em atividade. A mostra agora apresentada faz parte desse calendário comemorativo iniciado há dois anos, reafirmando a importância histórica e cultural da instituição para Niterói e para o estado do Rio de Janeiro.

A exposição será realizada na sede da entidade, localizada na Rua Dr. Celestino, 115, Centro, Niterói, e reúne obras de fotógrafos que representam diferentes gerações da fotografia fluminense, estabelecendo um diálogo entre o fotoclubismo moderno e a produção contemporânea.

Entre as fotografias que estarão em exibição, destacam-se trabalhos de Luiz Antonio Pimentel, Jayme Moreira de Luna e Chakib Jabôr, fundadores da Sociedade Fluminense de Fotografia, cujas contribuições foram decisivas para a consolidação da instituição ao longo de oito décadas. A presença dessas obras reforça o caráter histórico da mostra e estabelece uma ponte direta entre a origem da entidade e sua produção atual.

Mais do que revisitar a trajetória histórica da instituição, a exposição reafirma a SFF como um espaço de construção permanente da linguagem fotográfica, conectando artistas que, mesmo pertencendo a diferentes épocas, compartilham o mesmo compromisso com a arte e com a expressão visual.

Segundo o presidente da Sociedade Fluminense de Fotografia, Antônio Machado, a exposição simboliza a continuidade de um trabalho que atravessa gerações.

“Celebrar as nossas oito décadas da Sociedade Fluminense de Fotografia é reafirmar nosso compromisso com a memória, com a formação de novos fotógrafos e com o fortalecimento da cultura em Niterói. Esta exposição mostra que a SFF é uma casa aberta, onde tradição e contemporaneidade caminham juntas, mantendo viva a paixão pela fotografia”, destaca o presidente.

A imagem que compõe a arte do convite é assinada por Neitel M. Pereira, também participante da coletiva, que reúne dezenas de artistas que ajudaram a construir a história da fotografia na cidade e no estado do Rio de Janeiro.

Reconhecida como uma das mais importantes instituições dedicadas ao desenvolvimento e à difusão da fotografia no país, a Sociedade Fluminense de Fotografia mantém-se como referência cultural e artística, atravessando gerações e consolidando sua contribuição para a memória visual da cidade.

A visitação é gratuita e aberta ao público.

Serviço

Exposição: “Dos Fundadores à Atualidade: Sempre Sociedade”

Abertura: 7 de março, às 15h

Local: Sociedade Fluminense de Fotografia

Endereço: Rua Dr. Celestino, 115 – Centro – Niterói

Entrada: Gratuita

