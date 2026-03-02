Murilo Couto apresenta novo show de stand-up em Niterói
Humorista retorna aos palcos com o espetáculo “Um show sobre casamento” e fala de forma divertida sobre sua nova vida de casado
Murilo Couto, conhecido por seu humor irreverente e espontâneo, volta aos palcos com um novo espetáculo de Stand Up que mergulha de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado. O show traz uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase, repleta de desafios e momentos cômicos que todo mundo pode reconhecer.
Entre as histórias, Murilo aborda as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades dentro do relacionamento, e as pequenas (ou gigantescas) brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma. De forma leve e descontraída, ele explora o lado tragicômico das tentativas frustradas de se tornar um “adulto de verdade”, algo que para ele parece ser uma missão impossível.
Com sua habilidade inigualável de transformar situações comuns em piadas memoráveis, Murilo promete um show repleto de risadas, reflexões e aquela identificação imediata com o público. Se você já brigou por causa da cor da parede, discutiu sobre quem vai lavar a louça, ou tentou se convencer de que finalmente está levando a vida a sério, os produtos afirmam que esse show é para você.
SERVIÇO:
Peça: Um Show Sobre Casamento
Gênero: Stand UP comedy
Elenco: Murilo Couto
Local: Sala Nelson Pereira dos Santos
Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, bairro São Domingos, Niterói (RJ)
Única apresentação: 20 de Março. Sexta-feira, às 21 horas
Valores: R$100,00 (inteira) - R$ 50,00 (meia) e R$ 70,00 (ingresso solidário, doando 1 kg de alimento não perecível)
Informações: (21) 96502-8821
Produção local: Iniciato Produções e Marketing
Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera
Classificação: 14 anos
Duração: 90 minutos
Vendas antecipadas na bilheteria do teatro ou pelo site www.feverup.com