Murilo Couto apresenta novo show de stand-up em Niterói

Murilo Couto, conhecido por seu humor irreverente e espontâneo, volta aos palcos com um novo espetáculo de Stand Up que mergulha de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado. O show traz uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase, repleta de desafios e momentos cômicos que todo mundo pode reconhecer.

Entre as histórias, Murilo aborda as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades dentro do relacionamento, e as pequenas (ou gigantescas) brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma. De forma leve e descontraída, ele explora o lado tragicômico das tentativas frustradas de se tornar um “adulto de verdade”, algo que para ele parece ser uma missão impossível.

Com sua habilidade inigualável de transformar situações comuns em piadas memoráveis, Murilo promete um show repleto de risadas, reflexões e aquela identificação imediata com o público. Se você já brigou por causa da cor da parede, discutiu sobre quem vai lavar a louça, ou tentou se convencer de que finalmente está levando a vida a sério, os produtos afirmam que esse show é para você.

SERVIÇO:

Peça: Um Show Sobre Casamento

Gênero: Stand UP comedy

Elenco: Murilo Couto

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, bairro São Domingos, Niterói (RJ)

Única apresentação: 20 de Março. Sexta-feira, às 21 horas

Valores: R$100,00 (inteira) - R$ 50,00 (meia) e R$ 70,00 (ingresso solidário, doando 1 kg de alimento não perecível)

Informações: (21) 96502-8821

Produção local: Iniciato Produções e Marketing

Assessoria de Imprensa: Leonardo Rivera

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Vendas antecipadas na bilheteria do teatro ou pelo site www.feverup.com