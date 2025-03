Maricá está há mais de três meses sem registrar roubo de carga

Maricá está há mais de três meses sem registrar roubos de carga, considerado indicador estratégico na Segurança Pública. O último caso ocorreu no dia 29 de novembro do ano passado. O dado foi divulgado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP-RJ) e compilado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Os números ganham ainda mais relevância pelo fato de o município ser cortado por rodovias (RJ-106, 114 e 118), locais em que geralmente há maior incidência desse tipo de crime. Segundo estudo da Firjan, os roubos de cargas causaram um prejuízo de R$ 325 milhões no estado do Rio em 2024.

Esse não foi o único indicador estratégico com queda considerável no município. Fevereiro de 2025 registrou o menor índice de roubos de rua dos últimos 16 anos, comparando com o mesmo mês dos anos anteriores. Os resultados têm relação direta com o investimento realizado pela Prefeitura de Maricá na Segurança Pública. Além de ser a cidade fluminense que mais investe no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), o município tem um robusto sistema de monitoramento, com mais de 700 câmeras espalhadas pelos quatro distritos.

“Os resultados são frutos de um trabalho criterioso, no qual a Prefeitura de Maricá, por intermédio da Secretaria de Segurança Cidadã, enfatiza o investimento em tecnologia e inteligência, a integração com os órgãos de segurança pública do estado, a transparência das ações e a observância nas garantias fundamentais”, explicou o coronel Julio Veras, secretário de Segurança Cidadã.