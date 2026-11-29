O clima de Natal tomou conta da orla do Parque Nanci, em Maricá, com a abertura das atrações do Natal Brasilidade 2026, neste sábado (28). O espaço reúne opções gratuitas de lazer para moradores e turistas, entre elas uma Vila de Neve, pista de patinação no gelo, roda-gigante e brinquedos para diferentes faixas etárias.

Entre as novidades disponíveis para o público está a Vila de Neve, ambiente climatizado com neve de verdade. A programação também conta com a Casa do Papai Noel, onde os visitantes podem tirar fotos, além de brinquedos como Barca Viking, carrinho de bate-bate e torres de queda livre.

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A abertura também recebeu visitantes de outros municípios, que aproveitaram o primeiro dia de funcionamento das atrações no Parque Nanci. Moradora de Itaguaí, Raquel Lima foi ao local acompanhada do marido e do filho, de quatro anos, e contou como foi a experiência da família.

“Viemos de bem longe com a expectativa de curtir muito e está sendo muito bacana. A estrutura foi bem legal, aproveitamos bastante e tiramos várias fotos. A expectativa é curtir ainda mais atrações até amanhã”, contou.

A programação também representa uma oportunidade para os comerciantes que trabalham no entorno do Parque Nanci. Morador de Jacaroá e comerciante do ramo de alimentos, Bruno Duné falou sobre as expectativas para as vendas durante o período natalino.

“As expectativas são as melhores. Já trabalhamos no ano passado, que foi sensacional, e esperamos que este seja tão bom ou melhor. O impacto é maravilhoso: todo mundo vende, todo mundo ganha, a gente gera emprego e renda aqui no município. O turista vem, gosta do nosso trabalho e a economia fica fortíssima nesse período com um evento desse porte”, disse.

O Natal Brasilidade 2026 é promovido pela Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ) e também conta com decoração temática, espaços para fotos com o Papai Noel e shows gratuitos na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Serviço

Para visitar a Vila de Neve, utilizar a pista de patinação, os brinquedos e as Casas do Papai Noel, é necessário fazer agendamento gratuito pelo site www.natalbrasilidade.com.br.

Para usar a pista de patinação, é obrigatório levar meias. Já para entrar na Vila de Neve, os visitantes precisam usar calça comprida e tênis fechado.