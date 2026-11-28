A Prefeitura de Maricá firmou contrato para a compra de 437 pistolas destinadas à Guarda Municipal. A assinatura do documento ocorreu na sexta-feira (27) e faz parte das ações do governo para a modernização da corporação.

A previsão é que os armamentos sejam entregues nos primeiros meses de 2027. Até lá, os guardas municipais ainda precisam passar pelas etapas de capacitação e habilitação, além de cumprir as exigências legais para utilizar os equipamentos.

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A compra faz parte do planejamento da Secretaria de Segurança Cidadã para ampliar a estrutura da Guarda Municipal e os recursos disponíveis para o trabalho dos agentes.

A assinatura do contrato ocorreu três dias depois de Maricá formalizar a adesão ao Programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa prevê a integração entre instituições e a qualificação profissional na área de segurança pública.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Julio Veras, afirmou que as duas iniciativas integram o planejamento da pasta para acompanhar o crescimento do município.

“A aquisição das pistolas e a adesão ao Programa Município Mais Seguro consolidam etapas importantes da nossa estratégia. Temos a perspectiva de que 2027 será um ano de grandes entregas para a segurança pública, e quem ganha com tudo isso é a população de Maricá”, declarou.