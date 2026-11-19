A OMS recomenda que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos façam, em média, pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a intensa por dia ao longo da semana. Ter dois treinos com hora marcada é uma forma de começar a criar esse hábito - Foto: Divulgação

A OMS recomenda que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos façam, em média, pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a intensa por dia ao longo da semana. Ter dois treinos com hora marcada é uma forma de começar a criar esse hábito - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futevôlei na orla de Araçatiba. As atividades fazem parte do projeto Maricá Mais Esporte, da Secretaria de Esportes, e acontecem às segundas e quartas-feiras, com turmas para adolescentes de 13 a 17 anos, às 18h, e para adultos, às 19h.

Um em cada quatro adolescentes de 11 a 17 anos no mundo relatou que não pratica a uma hora de atividade física moderada a intensa em nenhum dia da semana. O dado, divulgado em novembro pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mostra uma preocupação sobre a importância de ampliar o acesso à prática regular de exercícios físicos nessa faixa etária. Em Maricá, quem quer incluir um esporte na rotina pode começar na areia, à beira da lagoa de Araçatiba, com um esporte já popular entre os jovens: o futevôlei.

A OMS recomenda que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos façam, em média, pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a intensa por dia ao longo da semana. Ter dois treinos com hora marcada é uma forma de começar a criar esse hábito. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, oferece aulas gratuitas de futevôlei pelo projeto Maricá Mais Esporte. A turma de 13 a 17 anos entra em quadra às 18h. Às 19h, é a vez dos adultos.

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Nas aulas, os alunos praticam o saque e trabalham a coordenação motora nos exercícios de controle da bola. “A gente sempre vai trabalhar todos os fundamentos básicos do futevôlei. A gente usa chapa, usa a coxa, o ombro, a cabeça e o peito”, explica o professor Marcelo Gomes Natal.

Com a bola em jogo, vem o desafio de acertar o tempo do parceiro: um recebe, o outro ajeita. “Eles têm que cooperar pra chegar ao bem comum, que é o ponto”, diz Marcelo. Para o professor, até o resultado da partida faz parte da aula. “A gente vai trabalhar ali a perda e o ganho. A gente trabalha isso pra vida”, afirma.

Serviço — Aulas gratuitas de futevôlei | Maricá Mais Esporte

Local: Orla de Araçatiba, Rua Álvares de Castro, s/nº, Maricá.

Dias e horários: segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h para adolescentes de 13 a 17 anos

segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h para pessoas a partir de 18 anos

Vagas e orientações para inscrição: pelo WhatsApp (21) 95921-0925 ou presencialmente, no local e no horário das aulas