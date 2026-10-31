Maricá abre FLIM 2026 com homenagem a Marilena Chauí e encontro de Aline Midlej e Bárbara Carine

A programação de abertura começou às 17h, no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, com palestra remota da homenageada, seguida pelo ato oficial - Foto: Elsson Campos/Prefeitura de Maricá

A programação de abertura começou às 17h, no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, com palestra remota da homenageada, seguida pelo ato oficial - Foto: Elsson Campos/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá abriu, nesta sexta-feira (30/10), a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), na Orla do Parque Nanci, com homenagem à filósofa, escritora e professora Marilena Chauí. A programação de abertura começou às 17h, no espaço Papo FLIM/Língua ao Mar, com palestra remota da homenageada, seguida pelo ato oficial. O evento segue até 8 de novembro, com entrada gratuita.

Professora emérita da Universidade de São Paulo (USP), Marilena tem uma trajetória dedicada à filosofia e à educação, com obras sobre democracia, cultura, liberdade, conhecimento e cidadania. Durante sua participação, a filósofa agradeceu a homenagem. “Obrigada por me darem essa alegria, diante disso que eu chamo ‘o esplendor do livro’”, declarou.

“Temos que levar a leitura para as nossas crianças e para o nosso povo, incentivar o hábito de escrever e fazer com que nossa cabeça ganhe o mundo através da leitura. A FLIM e o Maricá Games precisam ser a culminância desse trabalho ao longo do ano, um espaço para que crianças, jovens e idosos apresentem seus livros, suas poesias e suas histórias”, afirmou o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

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O secretário de Educação, professor Rodrigo Moura, destacou a ampliação do vale-livro para R$ 300 nesta edição da FLIM e relacionou o acesso à leitura à liberdade. “Queremos que todos tenham acesso ao livro e à leitura. A liberdade é algo muito caro para nós”, afirmou.

Língua ao Mar

A programação do “Língua ao Mar — A arte que fala português” promove encontros entre produções culturais do Brasil e de outros países de língua portuguesa, reunindo literatura, poesia, música e audiovisual.

“É muito especial trazer o nosso projeto Língua ao Mar para esta edição da FLIM. A MARÉ desenvolve essa iniciativa desde o ano passado, com a proposta de valorizar a arte que fala português. Temos um olhar atento para os povos que compartilham a nossa língua, especialmente os dos países africanos”, afirmou o presidente da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), Antônio Grassi.

Venda de livros

No primeiro dia de FLIM, 15 mil livros foram vendidos, segundo o balanço parcial apresentado pela presidente do Banco Mumbuca, Manuella Mello. A instituição é responsável pela operacionalização do FlimCard na edição de 2026.

“Já chegamos à marca de 15 mil títulos vendidos. Essas vendas representam em torno de 600 mil mumbucas em circulação desde o início da manhã”, afirmou Manuella.

O FlimCard disponibiliza crédito de R$ 300 para a compra de livros durante a festa aos estudantes e profissionais da educação contemplados pela iniciativa. A proposta é ampliar o acesso à leitura e permitir que os beneficiários escolham títulos de seu interesse.

No primeiro dia de FLIM, 15 mil livros foram vendidos, segundo o balanço parcial apresentado pela presidente do Banco Mumbuca | Foto: Elsson Campos/Prefeitura de Maricá

Aline Midlej e Bárbara Carine debatem leituras negras

Antes da abertura oficial, às 14h30, a jornalista Aline Midlej e a professora Bárbara Carine participaram da mesa “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, com mediação de Rodrigo Moura. O encontro integrou a programação do Papo FLIM/Língua ao Mar, espaço que receberá escritores, jornalistas, educadores e artistas ao longo dos dez dias da festa.

A conversa também abordou a relação entre leitura e empatia, destacando como os livros permitem revisitar o significado das palavras e compreender experiências diferentes das próprias.

“Uma mesma palavra pode ter um significado muito diferente para cada um de nós. O livro nos dá a oportunidade de revisitar essa palavra e de ter tempo para compreendê-la de outra forma. Quando lemos sobre a dor, seja numa ficção ou num livro de reportagem, como essa dor chega até nós? Como essa experiência nos ajuda a compreender a dor do outro? A cada leitura, as palavras ganham novos significados para o leitor”, comentou Bárbara Carine.

Aline Midlej destacou a necessidade de ampliar os espaços para diferentes vozes e histórias. “Como é que a gente constrói espaços onde possam caber todas as assinaturas possíveis? As palavras estão aí como instrumento para a gente se reumanizar como país”, afirmou a jornalista.

Atividades para crianças e famílias

Na FLIMzinha, a programação teve pintura facial pela manhã, teatro infantil à tarde e apresentação das Guerreiras do K-pop. A Arena do Estudante recebeu Muriquinho Pequenino.

A estrutura da FLIM conta com Feira do Livro, espaço para escritores locais, FLIMzinha, Arena do Estudante, Rádio FLIM e Papo FLIM/Língua ao Mar. O Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES) também integram a programação.

A festa é realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ).

Serviço — FLIM 2026

Período: De 30 de outubro a 8 de novembro

Local: Orla do Parque Nanci, Maricá

Entrada: Gratuita