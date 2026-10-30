Maricá recebe gravações da 6ª temporada da série Original Globoplay ‘Arcanjo Renegado’ a partir deste sábado (31)

Maricá será cenário de cenas de ação da sexta temporada de “Arcanjo Renegado”, série Original Globoplay produzida pela AfroReggae Audiovisual. As gravações no município começam neste sábado (31) e terão 22 diárias, com filmagens previstas em diferentes pontos da cidade, entre eles a Praça Orlando de Barros Pimentel, o Museu Histórico de Maricá, Ponta Negra e a Restinga.

Durante as gravações, moradores poderão ouvir sons de tiros e explosões e acompanhar a simulação de confrontos em alguns dos locais utilizados pela produção. A Prefeitura esclarece que essas situações fazem parte das filmagens da série e não representam ocorrências reais.

A realização das filmagens conta com o apoio da Maricá Film Commission, iniciativa da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ) que atua na atração de produções audiovisuais e no suporte às equipes interessadas em gravar no município. O trabalho inclui apoio na identificação de locações, na articulação com serviços locais e nos processos de autorização para uso de espaços públicos, criando oportunidades para a economia local. A proposta é ampliar a presença da cidade no mercado audiovisual e estimular a participação de trabalhadores e empresas locais nas produções realizadas na região.

“Receber uma produção como ‘Arcanjo Renegado’ mostra o potencial de Maricá para abrigar projetos audiovisuais de diferentes portes e formatos. A cidade reúne diversidade de paisagens, espaços urbanos e condições para apoiar equipes de filmagem. Queremos que novas produções encontrem aqui um ambiente favorável para trabalhar, movimentar a economia e gerar oportunidades para os profissionais e fornecedores locais”, afirma o presidente da MARÉ, Antônio Grassi.

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Potencial audiovisual

Com mais de 46 quilômetros de litoral, áreas de restinga, lagoas, montanhas, cachoeiras e reservas naturais, Maricá reúne paisagens que permitem representar diferentes territórios e ambientes. A cidade também oferece cenários urbanos, praças e espaços públicos que ampliam as possibilidades de locação para filmes, séries, documentários e produções publicitárias.

Embora as filmagens utilizem espaços públicos e paisagens do município, Maricá não será retratada como a cidade onde se passa a história. As locações serão utilizadas para representar cenários do interior da Bahia, conforme a narrativa da produção.

Criada por José Junior, ‘Arcanjo Renegado’ acompanha a trajetória de Mikhael, personagem interpretado por Marcello Melo Jr., em uma trama de ação policial que aborda conflitos na segurança pública, corrupção e disputas de poder. Além do protagonista, participarão das gravações em Maricá os atores Erika Januza, Álamo Facó, Mell Muzzillo e Viviane Araújo.