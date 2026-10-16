Projeto da UFF converte em áudio textos dos cursos de jornalismo e de publicidade para ampliar o acesso à literatura acadêmica

Estudantes de Jornalismo e Publicidade podem acessar gratuitamente, em formato de áudio, textos acadêmicos indicados por professores da Universidade Federal Fluminense (UFF). A iniciativa Livros Falados transforma leituras da graduação em episódios disponíveis no Spotify e em site próprio, facilitando o acesso ao conteúdo para pessoas com deficiência visual e alunos que enfrentam longos deslocamentos até a universidade. Com 13 integrantes, o projeto conquistou, em 2025, o Selo ODS de Educação e uma Menção Honrosa no IV Prêmio Rubra de Rádios Universitárias do Brasil.

Criado em maio de 2023 pelas estudantes de Jornalismo Júlia Azevedo e Sara Rosário, o projeto surgiu a partir de uma dificuldade vivenciada pelas próprias idealizadoras: conciliar a extensa carga de leitura da graduação com o trabalho e outras atividades cotidianas. A proposta recebeu o incentivo do técnico de áudio Marcelo Santos e da professora Helen Britto, que a transformou em um projeto de ensino e extensão da UFF.

“Uma graduação na área de comunicação exige muita leitura, e não é fácil conciliar os estudos e leituras com o trabalho e outras atividades da nossa vida”, afirma Sara Rosário. Natural de São Gonçalo, a estudante percorria um trajeto de mais de uma hora até o campus do Gragoatá, em Niterói. Júlia Azevedo, que morava em Magé no início da graduação, também enfrentava longos deslocamentos para chegar à universidade.

Reconhecimento e acesso gratuito

Além das conquistas de 2025, o Livros Falados recebeu, em 2024, o Prêmio Josué de Castro de Extensão da UFF. Os episódios podem ser acessados pelo site oficial e pelo Spotify.

A publicação nas plataformas digitais também busca alcançar pessoas que não integram a comunidade acadêmica. “Publicamos no Spotify para que não só estudantes possam ter acesso a esses conteúdos, mas todos que queiram aprender mais sobre comunicação”, explica Júlia Azevedo.

O projeto procura ampliar a diversidade de perspectivas presentes nas leituras, reunindo desde obras clássicas da área até produções que propõem novas reflexões sobre o exercício do Jornalismo na contemporaneidade.

Entre os conteúdos estão Dos Meios às Mediações, do pesquisador Jesús Martín-Barbero, referência nos estudos de comunicação, e o artigo “A pauta jornalística como arma para combater preconceitos e opressões”, de Larissa Moraes e Victor Rocha. A seleção busca oferecer aos ouvintes diferentes abordagens sobre a comunicação, suas práticas e seu papel na sociedade.

O Livros Falados utiliza o estúdio de áudio do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS) da UFF para gravar os textos. As leituras são realizadas em duplas: Sara Rosário e Júlia Azevedo; Walter Guimarães e Maria Eduarda Goulart; Mariana Godinho e Guilherme da Silva; Alana Azevedo e João Pedro Oliveira; e Ana Bento e Victor Canito.

O trabalho de finalização e monitoramento do som fica sob responsabilidade do técnico Marcelo Santos. Além da leitura, cada episódio inclui uma breve apresentação do conteúdo, feita pelo professor que indicou a obra, para contextualizar o material e orientar os ouvintes.

O projeto também divulga suas atividades e novidades pelo Instagram, no perfil @projetolivrosfalados.