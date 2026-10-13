Maricá é finalista de prêmio nacional com sistema de bicicletas públicas

A indicação coloca Maricá ao lado de projetos de diferentes cidades brasileiras que vêm se destacando pela transformação da mobilidade urbana - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A indicação coloca Maricá ao lado de projetos de diferentes cidades brasileiras que vêm se destacando pela transformação da mobilidade urbana - Foto: Divulgação/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá foi selecionada como finalista do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana 2026 com o sistema de bicicletas públicas compartilhadas, operado pela Empresa Pública de Transportes (EPT). A iniciativa concorre na categoria Iniciativas em Favor da Mobilidade Ativa. A premiação reconhece projetos públicos, privados e profissionais que contribuem para uma mobilidade mais sustentável, segura e inclusiva em todo o país.

A indicação coloca Maricá ao lado de projetos de diferentes cidades brasileiras que vêm se destacando pela transformação da mobilidade urbana, com inovação, planejamento e incentivo a formas mais sustentáveis de deslocamento.

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Atualmente, o município conta com 680 bicicletas, sendo 580 adultas e 100 infantis, além de mais de 211 mil usuários cadastrados no aplicativo oficial. Maricá também possui 88 km de malha cicloviária para apoiar os deslocamentos e o lazer da população.

“Isso mostra como a mobilidade ativa e acessível transforma não apenas a qualidade de vida das pessoas, mas também a maneira como elas ocupam, vivenciam e se relacionam com a cidade. Os números de pessoas cadastradas evidenciam a adesão da população ao modelo, seja como alternativa de deslocamento no dia a dia, seja como opção de lazer. A inclusão das bicicletas infantis foi outro passo fundamental para ampliar essa transformação, aproximando as crianças da cultura da mobilidade ativa desde cedo. Só em 2025, foram mais de 24 mil utilizações das mini vermelhinhas”, ressaltou o presidente da EPT, Celso Haddad.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 18 de novembro, na Expo Center Norte, na cidade de São Paulo.

Como utilizar o transporte

O acesso ao sistema é gratuito pelo aplicativo “Vermelhinhas EPT”, disponível para Android e iOS.