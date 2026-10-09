Maricá terá programação especial para crianças neste sábado (10)

A Prefeitura de Maricá promove, neste sábado (10), uma programação especial em celebração ao Dia das Crianças, com atividades na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, no Centro, e no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho. Promovida pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá, a iniciativa terá atividades para crianças e suas famílias, unindo diversão e contato com a cultura.

Na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, das 10h às 12h, será realizada a Oficina de Palhaçaria com Roberto Rodrigues. Já o Museu Casa Darcy Ribeiro recebe, às 15h, o “Muriquinho Pequenino”, com Yure Silva e Ju Werneck.

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Serviço

Programação de Dia das Crianças

Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá

Atividade: Oficina de Palhaçaria com Roberto Rodrigues

Data: sábado (10/10)

Horário: das 10h às 12h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-de-palhacaria-com-roberto-rodrigues/3609549

Museu Casa Darcy Ribeiro

Atividade: “Muriquinho Pequenino”, com Yure Silva e Ju Werneck

Data: sábado (10/10)

Horário: 15h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/muriquinho-pequenino-sabado/3610440