Ferro-velho em Inoã, distrito de Maricá, é interditado pelo Detran RJ

Um ferro-velho irregular situado em Inoã, distrito de Maricá, Região Metropolitana, foi interditado, nessa quarta-feira (23), por agentes do Detran RJ durante mais uma ação da força-tarefa que fiscaliza a comercialização de sucatas e peças automotivas. O comércio não tinha registro junto ao departamento, e as peças não contavam com etiquetas que possibilitassem o rastreamento. Também foi detectado potencial risco ambiental por derramamento de óleo de um motor diretamente no solo. O proprietário foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói (DRFA) para prestar esclarecimentos.

A operação contou com a participação de agentes da DRFA, que tinham informações sobre o comércio irregular. No terreno da residência abandonada que servia de depósito de sucatas, carcaças estavam espalhadas sem qualquer cuidado com o solo ou meio ambiente. Placas de automóveis que constam como ainda em circulação, porém abandonados pelos proprietários, foram encontradas espalhadas e cortadas pelo terreno. Policiais Militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM), que participaram da ação, detectaram o potencial risco ambiental.

Todo o material encontrado no terreno, que fica em uma área residencial, foi recolhido e encaminhado para empresas de reciclagem cadastradas junto ao Detran RJ. O departamento informa que denúncias sobre ferros-velhos irregulares podem ser feitas através do site OuveRJ.

Leia também:

São Gonçalo terá alterações no trânsito nesta quinta-feira (24)

40% das mulheres já renunciaram a empregos por dificuldade de acesso