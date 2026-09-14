Instituto dos Sonhos promove novo Arraiá em São Gonçalo

A programação contará com apresentações dos alunos da Escola de Música do Instituto dos Sonhos - Foto: Divulgação

A programação contará com apresentações dos alunos da Escola de Música do Instituto dos Sonhos - Foto: Divulgação

O Instituto dos Sonhos realiza, no próximo dia 20 de setembro (domingo), das 11h às 17h, uma nova edição do Arraiá do Instituto dos Sonhos, no Clube Tamarilândia, em São Gonçalo. Gratuito e aberto ao público, o evento reúne atrações culturais, música, atividades para crianças e opções de comidas típicas, em uma programação voltada para toda a família.

A programação contará com apresentações dos alunos da Escola de Música do Instituto dos Sonhos, que subirão ao palco para mostrar o resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano. O público também poderá aproveitar comidas típicas, brincadeiras, atividades para crianças e outras atrações que celebram uma das manifestações culturais mais populares do país.

Mais do que uma festa, o Arraiá do Instituto dos Sonhos tem como proposta fortalecer os laços entre a instituição e a comunidade, promovendo um espaço de convivência, integração e valorização da cultura popular.

Para o fundador do Instituto dos Sonhos, Rafael Vieira, iniciativas como essa contribuem para aproximar as pessoas por meio da cultura e reforçam o papel social da instituição.

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"O Arraiá é um momento de encontro, pertencimento e celebração das nossas tradições. Mais do que promover uma festa, queremos proporcionar uma experiência de convivência para as famílias, valorizar a cultura popular e fortalecer os vínculos entre os alunos, a comunidade e o Instituto dos Sonhos. Acreditamos que a cultura é uma poderosa ferramenta de transformação social e de construção da cidadania", afirma o ativista social Rafael Vieira.

O Arraiá do Instituto dos Sonhos integra as ações desenvolvidas pelo Instituto dos Sonhos para democratizar o acesso à cultura e fortalecer o relacionamento com a comunidade. A instituição atua em projetos nas áreas de cultura, educação, esporte, inovação e impacto social, promovendo oportunidades de desenvolvimento e inclusão social em São Gonçalo.

Serviço: Arraiá do Instituto dos Sonhos

Data: 20 de setembro (domingo)

Horário: das 11h às 17h

Local: Clube Tamarilândia (Rua José do Patrocínio, 86 - Porto Novo - São Gonçalo)

Entrada: gratuita