Trânsito: Chuva e excesso de veículos dão 'nó' em diferentes pontos de Niterói nesta quinta-feira; confira

Motoristas que circulam por Niterói na manhã desta quinta-feira (27) encontram pontos de trânsito intenso e congestionamento em diferentes vias da cidade.

Um dos principais pontos de atenção está na região do Mercado Municipal de Niterói, onde há retenções nos acessos à Rodovia Governador Mário Covas (BR-101). O congestionamento aparece especialmente no trecho de ligação com a região da Ilha da Conceição e nos acessos próximos ao Mercado.

A Rodovia BR-101 também apresenta trecho de trânsito intenso nas proximidades dos acessos à região central. O fluxo segue mais carregado em determinados pontos da rodovia, enquanto trechos próximos aparecem com circulação mais fluida.

Outro corredor que exige atenção é a Rua Benjamin Constant, na região do Barreto. Há um trecho de lentidão próximo aos acessos à área do Mercado Municipal e à ligação com outras vias importantes da Zona Norte.

Há ainda pontos de congestionamento no entorno do Centro de Niterói, principalmente nas proximidades das vias que fazem a ligação entre o Mercado Municipal, São Lourenço e a área central. Trechos da Avenida Feliciano Sodré também aparecem com fluxo mais carregado, assim como a Jansen de Melo e acesso a Marechal Deodoro.

Na região próxima ao Hospital São Lucas, há variação no fluxo, com trechos de circulação mais intensa nos acessos e vias próximas à unidade hospitalar.

Por volta das 7h, a rampa de acesso ao Túnel Raul Veiga também apresentava fluxo intenso. Segundo a Nittrans, agentes foram posicionados em todos os cruzamentos a fim de minimizar impactos causados pelo grande número de veículos.

Motoristas devem redobrar a atenção

Com diferentes pontos de retenção concentrados nos principais corredores de ligação entre a Zona Norte, o Centro e os acessos à BR-101, a recomendação é que os motoristas redobrem a atenção e, quando possível, evitem os trechos mais carregados.