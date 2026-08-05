Ônibus ‘vermelhinho’ pega fogo na Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu

Assim que todos os passageiros deixaram o coletivo, as chamas se intensificaram e consumiram praticamente toda a estrutura do ônibus - Foto: Reprodução

Assim que todos os passageiros deixaram o coletivo, as chamas se intensificaram e consumiram praticamente toda a estrutura do ônibus - Foto: Reprodução

Um dos ônibus do sistema Tarifa Zero de Maricá, popularmente chamado de Vermelhinho pelos moradores do município, ficou completamente destruído após sofrer com um incêndio. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (05), na Estrada dos Cajueiros, localizada em Itaipuaçu. O veículo pertencia a linha E-20, que faz o trajeto Rua 128 x Passarela de Inoã. O coletivo foi tomado por chamas após sofrer um problema no motor. Ninguém ficou ferido.

Leia também:

➣Maricá atinge menor índice de letalidade violenta em 23 anos

➣ Nei Facão é preso por PRF e Polícia Civil

De acordo com informações divulgadas pela Empresa Pública de Transportes (EPT), o motorista do ônibus seguia pela via no sentido RJ-106 quando notou que havia fumaça saindo da parte da frente do coletivo. No mesmo momento, ele estacionou o veículo e pediu que os passageiros desembarcassem em segurança.



Um desses passageiros era uma pessoa cadeirante, que também conseguiu sair do ônibus antes que o incidente acontecesse. Ainda não se sabe o número de pessoas que utilizavam o Vermelhinho no momento da ocorrência.

Assim que todos os passageiros deixaram o coletivo, as chamas se intensificaram e consumiram praticamente toda a estrutura do ônibus. Na hora do incêndio, um caminhão-pipa passava pelo local e tentou ajudar a controlar as chamas antes que a equipe de bombeiros chegasse, no entanto, o fogo já tinha consumido todo o veículo. Somente as rodas traseiras do Vermelhinho ficaram parcialmente preservadas.

Além do veículo, o incêndio também atingiu parcialmente a rede de internet da região e atingiu a placa de sinalização do ponto de ônibus.

Aproximadamente até às 10h, a faixa da direita da Estrada dos Cajueiros permanecia fechada para que as equipes pudessem trabalhar. Mesmo com a interdição, o trânsito não apresentava grandes retenções.