Maricá: Espaço inclusivo atende mais de 2 mil pessoas na cidade

A Prefeitura de Maricá realizou mais de 2 mil atendimentos no Espaço Acalmar, estrutura da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão que funciona durante os eventos promovidos na cidade. O espaço inclusivo atende crianças, adolescentes e adultos, oferecendo um ambiente seguro e estruturado para o público que possui sensibilidade sensorial. O local funciona como uma área de autorregulação, preparada para minimizar os impactos causados por estímulos visuais e sonoros comuns em grandes aglomerações.

Para oferecer esse suporte contínuo aos usuários e seus familiares, a estrutura conta com abafadores de ruído, óculos escuros, brinquedos sensoriais e uma equipe multidisciplinar especializada.

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"Nosso objetivo é fazer com que os eventos públicos sejam cada vez mais inclusivos. O Espaço Acalmar oferece o suporte necessário para essas pessoas e suas famílias, permitindo que todos possam aproveitar a programação com segurança", destacou a secretária da Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor.

Uma das profissionais que atuam no espaço é Dayana Miller. Ela ressaltou que a iniciativa representa um avanço na democratização do acesso aos eventos públicos.

"O projeto foi criado para oferecer exatamente um ambiente seguro. Muitas famílias deixavam de participar da programação da cidade por não encontrarem um local adequado. Agora, elas sabem que podem contar com uma estrutura preparada, recursos adaptados e uma equipe capacitada", concluiu.