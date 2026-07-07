Canil Jack King of Mountain conquista título de melhor criador da raça de cão Jack Russell Terrier no Brasil

O dono do canil Jack King of Mountain exibe o prêmio de melhor canil concedido pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), em parceria com a Dog Show - Foto: Layla Mussi

O dono do canil Jack King of Mountain exibe o prêmio de melhor canil concedido pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), em parceria com a Dog Show - Foto: Layla Mussi

Referência nacional na criação de Jack Russell Terrier, o canil Jack King of Mountain, em Maricá, conquistou o título de melhor criador da raça no Brasil em 2025, concedido pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), em parceria com a Dog Show. O reconhecimento leva em consideração critérios como seleção genética, qualidade da criação, estrutura e bem-estar dos animais. A equipe de O SÃO GONÇALO esteve no local para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelos criadores.

Com uma trajetória de 15 anos, Jack King of Mountain, sempre esteve entre os cinco primeiros canis de criação de cachorros da raça Jack Russell Terrier. Porém, em 2025 conseguiu alcançar o lugar mais importante do pódio, em virtude das boas condições de vida que oferece aos animais, aliado com os pontos feitos nas competições em que participam.

O canil de criação de Jack Russell Terrier opera há 15 anos | Foto: Layla Mussi

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“O troféu que nós ganhamos agora, de 2025, foi colocado como o melhor canil de criação de Jack Russell do Brasil. Mas, nós sempre ficamos entre os cinco primeiros, porque é uma disputa acirrada, mas esse ano de 2025 nós conseguimos bater como melhor canil”, disse o proprietário David Schüssler.

David Schüssler fala sobre a vitória como melhor canil de criação de Jack Russell Terrier | Foto: Layla Mussi

Além da recém conquista, o canil possui uma vasta experiência em exposições nacionais e internacionais que utilizam a apresentação dos cachorros, análises corporais e cumprir um circuito para a pontuação do canil.

“Temos outros troféus, de especializada. Na exposição especializada da raça, onde são juízes nacionais que vem. O que é uma exposição? A exposição nada mais é, no nosso caso, do que juízes que entendem muito bem da raça e vão fazer toda a análise do cão para ver se ele está dentro do padrão de: pelagem, cor, tamanho, peso, dentição, cor dos olhos, groom, isso é tudo avaliado. Então, por isso temos trabalhos genéticos, sempre melhorando a raça, com testes genéticos, com provas de pistas, com avaliação dos cães”, disse David, que ressaltou que o trabalho é realizado em função do amor que tem pelos animais, uma vez que não é sua fonte de renda.

Nas exposições são analisados os corpos, além de cumprir um circuito para a pontuação do canil | Foto: Layla Mussi

Especializado na criação de Jack Russell Terrier, raça que ganhou popularidade após o lançamento do filme ‘O Máscara’, o qual o personagem principal tinha um cão desta raça, o canil comemora a premiação como reconhecimento de um trabalho desenvolvido há mais de uma década.

“Esse reconhecimento faz parte dos 15 anos de trabalho. É saber que estamos no caminho certo em termos de criação, genética, bem-estar animal principalmente, é feito todos os testes genéticos (para verificar se os animais possuem relação sanguínea e doenças antes da cruza), todas as partes de medicina veterinária, onde nós temos uma equipe, temos uma médica veterinária responsável pelo canil e nós temos uma equipe de cirurgião e tudo mais. É um canil todo regularizado, então, tudo isso vem contando, e com o trabalho de genética e tendo cada vez mais melhoria na raça é o porque ganhamos na premiação de 2025. Então, esse reconhecimento é um trabalho não só de um mês, mas sim de 15 anos que nós estamos no mercado.

O cão ganhou popularidade com o filme 'O Máscara’ | Foto: Layla Mussi

De acordo com David, a conquista representa para Maricá, onde estão sediados, e também para todo o Brasil que o trabalho desempenhado está sendo cumprido da maneira correta. Além de se transformar em um ambiente que pode auxiliar na inserção de trabalhadores locais na área de cuidados com os pequenos de quatro patas.

Conheça melhor o trabalho de criação de Jack Russell Terrier

Visando boas oportunidades de ganhar as competições, de se destacar nas exposições e claro sempre oferecendo o melhor conforto para os cães, o canil investe no conhecimento da raça, chegando a atingir quase a perfeição em relação a características.

“O primeiro trabalho é estudar a raça, conhecer bem. Depois de começar a saber as características dessa raça, você virá trabalhando: cor dos olhos, coloração do pelo, porte, altura, dentição [...] Então nós vamos, em uma ninhada, selecionando e separando os melhores. Hoje nós estamos com 100% de cães com uma genética quase perfeita”, explicou o proprietário.

O canil Jack King of Mountain, em Maricá investe em conhecimento da raça | Foto: Layla Mussi

Vale ressaltar que um dos principais cuidados que o canil Jack King of Mountain, busca seguir à risca em relação a seleção genética, é referente a correlação sanguínea entre os animais. Antes da cruza entre os cães, David estuda a árvore genealógica tanto da fêmea quanto do macho, para verificar se não possuem antepassados em comum. Além de buscar informações se possuem doenças. Esse processo visa, sobretudo, evitar que nasça animais com questões de saúde, além de selecionar as características que atendam aos padrões das competições.

Caso algum cão não cumpra com as exigências físicas necessárias para integrar as competições (como ter os olhos escuros o suficiente), ele é encaminhado para famílias que estão dispostas a comprá-los, para os terem como animais de estimação.

Se o cão não atender às exigências para competições ele é encaminhado para compra | Foto: Layla Mussi

O canil entrega junto com o cachorro, um kit com informações básicas sobre a genética dos pais (registro de pedigree), carteira de vacinação indicando as primeiras doses aplicadas, identificação e até mesmo um micro chip que está implantado no cão. Para famílias com crianças, é entregue um pequeno manual de quais os cuidados os pequenos devem tomar com o mais novo amigo peludo.

Itens que acompanham os cachorros na hora da compra | Foto: Layla Mussi

Apesar de a raça ser muito agitada, esses cães também se adaptam perfeitamente como pets, desde que a família saiba que será necessário dispensar mais atenção em atividades que gastem energia.

Entretanto, se forem selecionados para participar das competições, os cães iniciam suas carreiras ainda filhotes, passando por diversas categorias como: melhor filhote, melhor adulto, melhor macho, entre disputas de Pan-americano e Brasileiro, por exemplo. Após ultrapassar essas fases, os dogs se ‘aposentam’, contudo podem retornar aos torneios em categorias específicas para veteranos.

“Nós vamos fechando desde o filhote até a fase aberta, que é o adulto, que é onde eles fecham o Pan-americano, Brasileiro [...] E quando a gente fecha, eles só vão para competições quando tem a parte de cães veteranos”, explicou David.

Os animais começam a competir ainda filhotes | Foto: Layla Mussi

Segundo o proprietário do canil, os cães são treinados e estimulados para passarem por ‘provas’ durante a competição, como caminhar ao lado de quem o está apresentando, porque a regra informa que não pode ser a frente e nem atrás. Além de ter que manter o rabo em pé enquanto anda. No momento em que o juiz analisa o porte físico, é necessário que o cão permita o toque sem apresentar sinal de ataque.

Conheça algumas características para competições

Para as competições, são exigidas dos cães determinadas características comuns entre os Jack Russell Terrier, assim atestando a pureza de raça entre os concorrentes. Contudo, rapidamente surge a dúvida sobre a importância desses atributos caso o cão ainda estivesse em modo de caça.

“A cor do olhar influencia, porque acontece, a raça precisa entrar em toca, se ela tiver um olho claro a presa vai identificar, logo vai perceber que um animal entrou na toca, mas se ele tiver o olho mais escuro possível ele não percebe. E quando eles entram em tocas, pode notar que todos eles o rabo é para cima, que é uma característica da raça, aquilo é uma ‘manivela’. O cachorro entra na toca, pega a presa e o caçador puxa pelo rabo”, explicou David.

Características físicas impactam nas competições | Foto: Layla Mussi

Outra característica presente no animal, que causa influência do comportamento mas não necessariamente nas competições, são as texturas da pelagem. Os cães com pelagem lisa costumam adotar comportamentos mais enérgicos e agitados, enquanto os de pelo duro são mais tranquilos.

“Os primeiros eram todos de pelo liso, que eram os ingleses, só que o temperamento deles era muito forte, eram cães de caça, muito agitados. Esse cão foi levado para a Austrália, e foi trabalhar o temperamento pelo cruzamento com outros Terrieis, onde surgiu o pelo duro, com o temperamento mais suave. Hoje, nossa criação é 100% australiana”, explicou o dono do canil especializado em Jack Russell Terrier.

A diferença da pelagem influencia no comportamento dos cães | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com o criador, a pelagem dura servia como uma proteção para a pele dos cães, pois esses animais possuíam o hábito de cavar tocas atrás de suas presas.

História do canil Jack King of Mountain

A criação dessa espécie de cachorro não começou quando chegou o primeiro Jack Russell Terrier, mas através de uma ‘tradição’ familiar. O criador, David, explicou que a trajetória teve início quando a mãe criava cachorros da raça Pequinês.

“ [...] depois eu fui para os Akitas, que são cães de guarda, de grande porte”, disse.

Mas, a família decidiu que não teria mais criação de cachorros, e com isso, David, também adotou um outro rumo para a vida, quando optou por morar em apartamento. Porém, o tempo foi passando e ele sentiu falta de uma companhia de quatro patas.

“Fui à Argentina, a passeio, e conheci a raça, que na Argentina a raça é muito forte, e nesse momento eu trouxe o meu primeiro, que era o Tango, e logo depois veio a Brida. Eu gostei muito, porque ‘ah, eu quero correr na praia’, eles correm, ‘ah, eu quero viajar’, eles vão, ‘ah, eu vou nadar’, tudo eles faziam e eles são compactos, fácil de carregar. E foi daí que eu comecei a me interessar e a cada vez mais decidir fazer a criação de Jack Russell”, contou David.

O Jack Russell Terrier foi a raça escolhida opara uma nova criação de David | Foto: Layla Mussi

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

