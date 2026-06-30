Voluntários do projeto Mar Sem Lixo encontram granada com pino durante mutirão de limpeza na praia

Voluntários do projeto Mar Sem Lixo encontraram uma granada com pino na faixa de areia da Área de Proteção Ambiental (APA) de Massambaba, no bairro Monte Alto, em Arraial do Cabo. O objeto foi encontrado no último dia 14, durante uma ação de limpeza realizada em parceria com a Global Ocean Clean Up e a Oceanic Society. De acordo com a vice-presidente do Mar Sem Lixo, Gisele Letieri, o achado inesperado aconteceu enquanto o grupo recolhia resíduos sólidos na orla.

Ao identificarem o artefato, Gisele contou que os integrantes do mutirão seguiram os protocolos de segurança estabelecidos, evitando manusear o objeto. Agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foram acionados e assumiram a ocorrência, encaminhando o material bélico para os órgãos de segurança militar.

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A descoberta da granada em área de praia acendeu um alerta preocupante sobre o descarte inadequado de resíduos, que coloca em risco a vida marinha, os frequentadores e as comunidades costeiras do Estado. As imagens registradas mostram que o explosivo apresenta marcas de oxidação e acúmulo de areia onde fica o mecanismo de acionamento. A recomendação oficial para qualquer pessoa que localize um objeto similar é não manusear o material e ligar imediatamente para a Polícia Militar através do número 190.

"Na hora ficamos curiosos e ao mesmo tempo cautelosos. Por estar com o pino ficamos mais tranquilos, mas eu mesma não segurei. Esse pedaço de praia que fica entre Arraial e Monte Alto recebe muitos resíduos provenientes da Baía de Guanabara. Acredito que foi de lá que veio através das correntes", contou Gisele.

Apesar do ineditismo com este tipo de armamento, a vice-presidente do Mar Sem Lixo lembrou que o projeto já se deparou com outra situação de perigo. Há cerca de oito anos, durante uma ação promovida na Praia do Peró, em Cabo Frio, voluntários do projeto recolheram um artefato em formato de cano com 10 milímetros de diâmetro que exibia o símbolo internacional de material radioativo.

"Nós acionamos a Marinha, enviamos fotografias do cilindro, e recebemos orientação para isolar a área imediatamente até a chegada dos especialistas", contou a ambientalista.